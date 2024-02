Desde el 10 de febrero de 2024 hasta el 28 de enero de 2025, la astrología china ha ingresado a lo que se denomina como el año del Dragón de Madera, un signo muy respetado y místico de su astrología, por lo que su cultura anda muy apegada a todo lo relacionado con ello.

La llegada de este signo se da una vez cada sesenta calendarios, así que hay que prestarle bastante atención, ya que no es algo que ocurra siempre. Para que sea más claro, la última vez que estuvimos en el año del Dragón de madera fue en 1964 y la anterior en 1904.

Como es lógico, hay famosos en todo el mundo que son nacidos en esos años, por lo que ahora revisaremos algunos de ellos en este artículo.

FAMOSOS QUE NACIERON EN EL AÑO DEL DRAGÓN DE MADERA

Salvador Dalí

Nacido en el año 1904, el español es un gran pintor y algunos lo califican como el mejor arista del siglo XX, así que es uno de los que más legado han dejado de esta lista. Además de pintar, se dedicó a la escultura, escritura, entre otros rubros similares.

Salvador Dalí nació en el año del dragón de madera en 1904.

Keanu Reeves

El actor de nacionalidad canadiense es uno de los más famosos de Hollywood y se le recuerda, principalmente, por sus trabajos en películas de acción. Las interpretaciones más recordadas del artista son las que hizo en franquicias como “The Matrix” y “John Wick”.

Keanu Reeves ha trabajado en múltiples películas de acción (Foto: Universal Pictures)

Russell Crowe

El actor nacido en Nueva Zelanda es otra de las figuras de Hollywood que integran este listado de famosos nacidos en el año del Dragón de Madera. Y es que, hasta la actualidad, muchos lo recuerdan por su protagónico en “Gladiador”, película estrenada en el 2000.

Rusell Crowe interpretó a un religioso con la capacidad para expulsar demonios en "El exorcista del Papa" (Foto: Screen Gems)

Sandra Bullock

La actriz ha participado en decenas de largometrajes de todo género, demostrando su capacidad para adaptarse ante cualquier libreto. Algunos de sus trabajos recordados son “Miss Simpatía”, “Gravedad” y “Un sueño posible”, cinta por la que ganó el premio a Mejor actriz en los Oscar de 2010.

Sandra Bullock en el estreno de "Nuestra marca es crisis" en Hollywood, California, el 26 de octubre de 2015 (Foto: Valerie Macon / AFP)

Lenny Kravitz

Es un cantante muy reconocido en todo el mundo, al punto de haber sido ganador de varios premios Grammy a lo largo de su carrera. Algunas de sus canciones más famosas son “Are You Gonna Go My Way” y “Fly Away”. También se le reconoce por su look un tanto particular.