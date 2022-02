Hype: la nueva plataforma que busca darle voz a los videojuegos, esports, freestyle y anime.

El mundo de los videojuegos, esports, freestyle y anime se han relacionado por mucho tiempo con comunidades underground bien atomizadas, las cuales han estado en muchas ocasiones ajenas al ojo público, pero con una tremenda audiencia que sigue en crecimiento y que atrae cada día a nuevos jóvenes usuarios; con exponentes muy consolidados a raíz del despegue de las redes sociales y del streaming que permitieron acrecentar un cambio en el consumo de contenidos. Casos como los de: IBAI, Auron Play, HDB, Kiara Freestyle, 321Malena o Pepe el Mago que nada tienen que envidiarles a generadores de contenidos tradicionales sino todo lo contrario. Hype nace bajo esta necesidad de darle una voz a todas estas comunidades, darles a su vez un espacio para compartir intereses comunes entre ellos en un solo lugar.

“Venimos trabajando desde hace unos meses en construir las plataformas y contenidos de valor que nos permitan posicionar a HYPE como un referente para las diferentes comunidades. Tenemos la visión no solo de entretener sino también de conectar, escuchar, pero sobre todo ser un puente para el desarrollo de los artistas, freestylers, gamers y generadores de contenidos independientes con la audiencia, somos una multi plataforma digital que tiene como foco y razón de ser a la audiencia y sus comunidades” indico Jose Miguel De Ita, Sub – Gerente del Portafolio de marcas del Grupo El Comercio.

En los últimos años, la movida del freestyle se ha masificado más de lo que ya había logrado. Fenómenos como los de la “FMS”, “Red Bull” o “God Level” han permitido posicionar la cultura del hip hop como parte del día a día. MC’s como Trueno, batiendo récord de audiencia en Spotify, Bizarrap, con sesiones que sobrepasan los 50 millones de reproducciones o un “Aczino vs Woz”, que supera a la fecha, los 53 millones de reproducciones en youtube, no hacen más que afirmar el gran aporte y relevancia de la cultura en la audiencia de habla hispana.

En el caso de Perú, es indudable el aporte que el freestyle y la masificación de los eventos ha tenido para el despegue y consolidación de muchos artistas. Casos como los de Skill, Jota, Nekroos, Stick, Jaze entre otros, sobre los cuales la profesionalización de la movida a través de la “FMS” ha permitido consolidar y dar a conocer a estos nuevos exponentes al mundo, ampliando el ecosistema local y la movida en Perú.

Los MC no solamente hablan de su país, contexto o historia, también hacen uso de diferentes temas de entretenimiento como gaming y los animes, que son parte de nuestra cultura popular actual gracias a la proliferación de las plataformas de streaming. Por supuesto, no podríamos dejar de lado a los gamers más competitivos del medio: los deportistas electrónicos.

Juegos como “Dota 2″, “League of Legends”, “Valorant” y muchos otros ya son considerados deportes en países como: Japón, Estados Unidos y Europa; otorgando incluso visas deportivas para que los gamers viajen a otros países. Eventos como: “The International” o “The Worlds” recaudan cada año millones de dólares en premios para los mejores del mundo, creando un enorme ecosistema de negocio con muchas marcas subiéndose al tren del Hype.

A todo esto, ¿quién no se emocionó viendo a Gokú luchar contra la nueva versión de Broly? ¿El mundo no se detuvo cuando se anunció una nueva temporada de “Bleach”? ¿Cuántas personas están buscando ahora ser tan fuertes como Tanjiro? El anime ya no está limitado al continente asiático, hoy todos usamos referentes de las series animadas que cobraron vida de las obras de los mangakas.

Todo esto es Hype, una multiplataforma para todos los amantes de los videojuegos, esports, animes y el freestyle. Esta comunidad le dará la voz a quienes por muchos años se mantuvieron entre las sombras, pero que hoy marcan la tendencia en las redes sociales y por todo Internet conectando a tu mundo.





