“I Am Not Okay With This” (“Esta mierda me supera”, en español) es la nueva serie de Netflix que cuenta con los productores de ‘Stranger Things’, Dan Cohen y Shawn Levy. Basada en la novela gráfica de Charles Forsman del mismo título, esta producción es una crónica de los altibajos de una joven de 15 años llamada Sydney, interpretada por Sophia Lillis, actriz que debutó hace un par de años en ‘It: Capítulo 1’.

La popular plataforma de streaming anunció que la primera temporada de “I Am Not Okay With This” tendrá ocho episodios de 30 minutos. La nueva serie está dirigida por Jonathan Entwistle, responsable de la genial adaptación de otro libro de Forsman, ‘The End of the F *** ing World’.

Sydney parece tener algún tipo de poderes telequinéticos, en el trailer la vemos cubierta de sangre y corriendo de la policía, lo que nos indica que sus poderes pueden ser muy peligrosos si no logra controlarlos (Foto: Netflix)

El elenco además incluye a Wyatt Oleff (It), Sofia Bryant (The Good Wife, The Code), Kathleen Rose Perkins (Episodes), Aidan Wojtak-Hissong (Falling Water) y Richard Ellis (Should I Do It?).

HISTORIA Y SINOPSIS DE “I AM NOT OKAY WITH THIS”

La historia sigue la vida de Sydney, una chica de 17 años, quien experimenta la etapa adolescente lidiando con la escuela, los conflictos con su madre, su sexualidad, la vergüenza, la angustia, el enamoramiento que siente por su mejor amiga y otros problemas típicos de su edad.

Sin embargo, a medida que su vida se va desarrollando, Sydney lentamente comienza a descubrir que tiene poderes telequinéticos, que chocan con el resto de los cambios que está viviendo y lo complican todo.

Esta nueva comedia está llena de misterio, humor negro, sarcasmo y una buena dosis de cinismo adolescente. La serie combina la esencia de ‘The End of the F***ing World’: una chica confundida y caótica; y ‘Stranger Things’: la misma adolescente desarrolla poderes telequinéticos como Eleven.

Esta serie es la mezcla perfecta de “The End of the F***ing World” y “Stranger Things” (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “I AM NOT OKAY WITH THIS”

En el tráiler presentado por Netflix, se ve a Sydney cubierta de sangre huyendo de la policía, ofreciendo un pequeño vistazo a algunos de los problemas que llegan con sus súper poderes.

De acuerdo con un comunicado de la popular plataforma de streaming, los productores de ‘Stranger Things’ y el director de ‘The End of the F***ing World’, trabajaron juntos para esta nueva serie basada en la novela gráfica de Charles Forsman.

Netflix ha unido a elementos de dos de sus series juveniles más populares para crear un proyecto único que promete cautivar al público de esta plataforma de streaming.

ACTORES Y PERSONAJES

Sophia Lillis como Sydney.

Sofia Bryant como Dina.

Wyatt Oleff como Stanley Barber.

Kathleen Rose Perkins como Maggie.

Aidan Wojtak-Hissong como Liam.

Richard Ellis como Brad Lewis.

Dos de los niños de It llegan a Netflix con una nueva serie coming-of-age que promete superar a Stranger Things (Foto: Netflix)

EQUIPO CREATIVO

La serie es creada por Jonathan Entwistle y Christy Hall, quienes son acreditados como productores ejecutivos junto a Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen y Josh Barry. Entwistle también está configurado para dirigir la serie.

Con esas credenciales, podemos esperar una historia oscura y divertida que nos muestra un lado diferente de la experiencia adolescente, reemplazando los problemas tradicionales por súper poderes que solo empeoran la situación.

Esta serie adolescente sobrenatural constará de ocho episodios de 30 minutos y se estrenará en 2020 (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “I AM NOT OKAY WITH THIS”?

La serie llega a la plataforma el 26 de febrero, lo que significa que vas a poder verla antes de conocer el destino de Eleven y compañía en la temporada 4 de Stranger Things.

Netflix informó que “I Am Not Okay With This” contará con 8 capítulos de 30 minutos, así que es perfecta para un maratón.

Basada en la novela gráfica de Charles Forsman, la serie de corte coming of age sigue a Sydney, interpretada por Sophia Lillis (Foto: Netflix)

¿“I AM NOT OKAY WITH THIS” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Sophia Lillis, protagonista de ‘I Am Not Okay with This’, la nueva serie de Netflix, habló sobre una posible segunda temporada: “¡Yo espero que sí! Pero aparte de eso, tengo otras cuantas cosas a punto de estrenarse: [la película de terror fantástico] “Gretel & Hansel: Un oscuro cuento de hadas” y [una comedia que se llama] Uncle Frank”, dijo la actriz en entrevista con Vogue.

“El año pasado me lo pasé de un trabajo a otro y ahora va a salir todo a la vez, así que me lo voy a pasar muy bien. Después de todo eso, tengo pendiente otro proyecto, pero no sé cuánto puedo contar por ahora… ¡Es un western!”, agregó.

¿QUIÉN ES SOPHIA LILLIS?

Neoyorquina, del mismo Brooklyn, Sophia Lillis de dieciocho años recién cumplidos tiene todo para convertirse en la nuevo ídolo de la industria del entretenimiento.

Su carrera acaba de comenzar, pero ya sorprendió con su interpretación hace un par de años de Beverly Marsh en la película de terror It, la adaptación de la novela de Stephen King. Su papel más reciente ha sido en la serie televisiva de HBO Sharp Objects (Heridas abiertas), donde interpretó a la versión joven de Camille Preaker, personaje al que Amy Adams da vida como adulta.

Sophia Lillis comenzó a actuar cuando tenía siete años (Foto: Instagram)

