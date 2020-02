CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “I Am Not Okay with This” (“Esta mierda me supera” en español), serie de Netflix creada por Jonathan Entwistle y protagonizada por Sophia Lillins, Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Aidan Wojtak-Hissong y Richard Ellis, cuenta con siete episodios que se estrenaron el 26 de febrero de 2020.

Basada en la novela gráfica del mismo nombre de Charles Forsman, “I Am Not Okay with This” sigue la vida de Sydney, una chica de 17 años, quien experimenta la etapa adolescente lidiando con la escuela, los conflictos con su madre, su sexualidad, la vergüenza, la angustia, el enamoramiento que siente por su mejor amiga y otros problemas típicos de su edad.

Sin embargo, a medida que su vida se va desarrollando, Sydney lentamente comienza a descubrir que tiene poderes telequinéticos, que chocan con el resto de los cambios que está viviendo y lo complican todo.

Tráiler de I Am Not Okay with This

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “I AM NOT OKAY WITH THIS”?

En el último episodio de “I Am Not Okay with This”, luego de descubrir que su padre tenía su mismo poder, Syd decide no sentirse abrumada por lo que ello implica y mantener una actitud positiva de camino al baile escolar.

Tras terminar su relación con Brad, Dina le propone a Syd ir juntas al baile. En la fiesta, Stan le declara sus sentimientos a Syd, pero ella le aclara que no lo quiere de esa forma. Más tarde, mientras las mejores amigas bailan juntas Dina confiesa que el beso que le dio anteriormente no le desagrado. Entonces, empiezan a acercarse, pero son interrumpidas por el anuncio del rey y la reina del baile.

En ese momento, Brad sube al escenario, saca el diario de Syd y comienza a revelar sus mayores secretos: el beso con Dina y sus sentimientos por ella, el trauma por la muerte de su padre y cuando está a punto de hablar sobre sus poderes Syd hace que su cabeza explote frente a todos sus compañeros de clase.

Brad reveló los secretos de Syd en medio del baile escolar (Foto: Netflix)

Al ver el cuerpo de Brad tirado en el suelo todos salen corriendo, excepto Dina y Stan. Mientras la policía se dirige a la escuela Syd se dirige a la cabaña en el bosque, donde la figura oscura que la perseguía aparece de una nube de humo.

Comprensiblemente asustada Syd le pregunta: “¿Quién eres? ¿Debería tener miedo?” a lo que él responde: " Ellos deben tener miedo. Vamos a empezar". Con ese cliffhanger termina la primera temporada de “I Am Not Okay with This”.

La escena de huida de Syd es similar a la de Carrie (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LA TEMPORADA 2 DE “I AM NOT OKAY WITH THIS”?

Aunque la serie de Netflix se basa en la novela gráfica de Chuck Forsman no tiene el mismo cierre. En la historia original Syd si asesina al novio de su mejor amiga, pero en lugar de literalmente hacer explotar su cabeza le provoca una especie de aneurisma.

Luego del siniestro, Syd se dirige escapa a la torre de vigilancia contra incendios y se suicida al igual que su padre. Pero en la serie la aparición del misterioso hombre deja varias preguntas que podrían ser resultas en una segunda temporada de “I Am Not Okay with This”.

¿Quién es el hombre que habla con Sydney al final? ¿Se trata de su padre? ¿Qué quiere de Sydney? ¿Por qué murió Brad de esa manera? ¿Realmente fue Syd la que provocó eso? ¿Stan tomó el diario de Syd? Son algunas de las interrogantes que quedaron pendientes. Por lo pronto, Decider habló con Jonathan Entwistle sobre algunas de ellas.

¿Quién es el hombre misteriosa que se presenta ante Sydal final de "I Am Not Okay with This"? (Foto: Netflix)

“Las preguntas que quiero que la gente haga es quién ha venido a la ciudad. ¿Será el mentor ‘Profesor X’ o será el Lord Sith que viene a llevar a Syd al Lado Oscuro? Creo que cuando tienes el tipo de poderes que ella tiene, puedes convertirte en un activo en un mundo más grande que se está gestando fuera de la pequeña ciudad donde comenzamos la historia”, explico el creador de la ficción de Netflix.

Además, aclaró porque decidió modificar la historia original. “Lo que queríamos hacer era rendir homenaje al libro y la forma en que el libro en sí mismo es un pastiche para esas películas de los 80 de John Carpenter. La explosión de la cabeza en el libro es una especie de homenaje a todo el tema de los escáneres”, dijo Entwistle.