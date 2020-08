“I’m Thinking of Ending Things” de Charlie Kaufman ya está cerca a estrenarse en Netflix y hoy la plataforma dio a conocer el tráiler de la cinta protagonizada por Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette y David Thewlis. El film, basado en la adaptación del libro de Lain Reid que lleva el mismo nombre, es el ansiado regreso del director de cine desde que en el 2015 estrenó la cinta animada “Anomalist”.

La cinta cuenta la historia de una mujer que decide acompañar a su pareja en un viaje en carretera a la casa de sus padres. Sin embargo, con el avance de su viaje ella empieza a cuestionar si debe terminar la relación. Además, pone en tela de juicio su cordura y su pasado debido a extraños episodios que vive en dicha casa.

Se conoce que “I’m Thinking of Ending Things” podría haber participado en los festivales de cine de no ser por la pandemia. Aún así el estreno se dará el próximo 4 de septiembre en la plataforma de streaming.

Por su lado, Kaufman señaló a Entertaiment Weekly que no busca hacer una película complicada que jamás se haya visto. “No me propongo hacer algo que ‘supere ‘algún tipo de acertijo que podría haber hecho antes. Pero no hay duda de que estoy tratando de construir sobre las cosas que ya he hecho “, confesó.

Además, reveló que el reparto fue un punto importante para la cinta y que no conocía a Buckley antes que trabaje en su cinta, pero una vez que supo de su trabajo ansió en que sera parte de la película. “Fue una de esas cosas en las que ves a alguien que aún no se conoce, y dices, ‘Oh, Dios mío, tengo que encontrar a esta persona’”, confesó.

Ritu Arya interpreta a Lila en la segunda temporada de "The Umbrella Academy" | Netflix

