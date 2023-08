El neurocirujano peruano Juan Valdivia-Valdivia, récord nacional de buceo en apnea profunda, acaba de batir el 25 de julio otro récord nacional para Perú, bajo reglas AIDA (International Association for the Development of Apnea), en modalidad de peso constante con monoaleta, de 65 metros bajo la superficie del mar, en el agujero azul Dean’s Blue Hole en Bahamas .

La principal meta de Juan Valdivia, actual Jefe de Neurocirugía del Hospital St Joseph’s en Tampa Florida, Estados Unidos de Norteamérica, es seguir difundiendo este deporte y estudiar los efectos del buceo en apnea en al cuerpo humano y la salud. Radicado en Tampa, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, “Jani” comparte el deporte de apnea con sus labores de neurocirujano.

“Me siento muy feliz de lograr estos 65 metros debajo del mar en la modalidad de peso constante en monoaleta. La apnea no es un deporte extremo, es un deporte donde encuentras la relajación y encontrar tu cuerpo mismo bajo el mar. En el Perú estamos difundiendo poco a poco este deporte donde si tenemos que tener responsabilidad”, indicó Juan Valdivia.

Juan Martín Valdivia es el jefe de Neurocirugía del Hospital St Joseph’s en Tampa, Florida. Se graduó con honores en 2002. Con más de 21 años de diversas experiencias, especialmente en neurocirugía, Valdivia se afiló al Hospital St Joseph’s, y coopera con muchos otros médicos y especialistas en el grupo médico Baycare Medical Group, Inc.