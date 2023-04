Una mujer estadounidense de 37 años se cansó de esperar a la pareja ideal, por lo que decidió irse sola de luna de miel. Tras dejar de esperar al “hombre perfecto”, empezó a experimentar nuevas aventuras buscando su felicidad. Ahora, busca empoderar a otras jóvenes que atraviesan por una situación similar.

Brittany Allyn reveló que, en 2022, viajó a Londres, Inglaterra, y congeló sus óvulos antes de reservar el vuelo de sus sueños a Francia e Italia. Desde entonces, ha estado viviendo feliz como una soltera independiente.

“Creo que todos tienen días en los que dicen, quiero eso, el romance profundo, pero sobre todo no siento la presión de casarme”, dijo la influencer, oriunda de Seattle, según consignó el medio New York Post.

“Escuché esta cita una vez que si te casas a los 50, con el amor de tu vida, podrías estar con esta persona durante 30 años”, agregó.

La influencer recalcó la importancia de haber conversado con sus padres sobre el tema, ya que siempre la apoyaron.

“Tuve padres que realmente me apoyaron, realistas y me decían, ‘Britt, queremos que experimentes todo en la vida para que te diviertas mucho’”, recordó.

Por otra parte, mencionó que no le importan las presiones sociales y que tiene un pensamiento totalmente diferente al de hace unos años.

Las cosas no se dieron de la forma que ella esperaba

“Mi yo de 20 años era completamente diferente, quería ser ama de casa”, confesó. “Estaba enamorada de un chico que conocía de la escuela secundaria y pensé que ‘vamos a vivir en la misma ciudad y nos casaremos y tendremos hijos a los 27 o 30′, y tendría algunos proyectos apasionantes al margen”.

“Pero solo iba a ser madre y nunca dejar Seattle hasta los 25, nos separamos y me he ido en una dirección completamente diferente”, continuó. “Creo que ella estaría asombrada y también pensaría que es genial que lo que ella pensó que era cierto en la vida fuera en realidad lo contrario: cualquier cosa que creas que va a suceder probablemente no sucederá realmente”.

Desde que terminó con su novio, Allyn se dio cuenta de que una luna de miel no debería ser únicamente para parejas casadas.

“Hay tantos lugares a los que quería ir, pero estaba esperando a la pareja perfecta, la relación perfecta”, explicó. “El sur de Francia, fue uno de ellos, y Venecia, Italia, dando un paseo en góndola, yendo a un safari africano, ahora que tengo entre treinta y treinta y tantos años, pienso, espera, ¿por qué estoy esperando“.

Desde que inició esta nueva etapa de su vida, la mujer utiliza sus redes sociales para ayudar a otras personas que se encuentran a la espera de la “pareja ideal”.

“A la gente realmente le encantó ese contenido, creo que probablemente he recibido miles de mensajes de mujeres que planean sus propias lunas”, indicó la influencer. “Ha sido genial saber que eso inspiró a las mujeres a viajar solas, y diría que no te arrepentirás”.

No obstante, no todo ha sido elogios ya que nunca faltan quienes la critican y se burlan de ella.

“Siempre son hombres al azar los que son trolls y yo digo, si no está claro, como si esta página no fuera para ti, así que vete”, señaló. “No te estoy pidiendo que seas parte de esta conversación, pero siempre son hombres misóginos e inseguros los que hacen comentarios”.

Dedicada a vivir una vida feliz siendo soltera

De momento, Allyn ha dejado de pensar en ser madre y se encuentra viajando por el mundo. “La congelación de óvulos en Estados Unidos es increíblemente costosa y solo las grandes empresas tecnológicas o las grandes corporaciones suelen cubrirla”, explicó.

Añadió que, si bien su luna de miel funcionó para ella, es consciente de que no existe una fórmula que funcione para todos.

“Ahora que tengo 37 años, he visto a muchas mujeres tomar diferentes caminos y uno no es mejor que el otro, no eres instantáneamente feliz si estás casada, no eres instantáneamente feliz si eres madre”, aseguró. “De alguna manera, creo que ser más independiente y soltero es más fácil”.

“Puedo desplazarme en la cama por la mañana, puedo buscar vuelos la próxima semana si quiero ir a algún lado, el mundo está a mi alcance en este momento”, concluyó. “Definitivamente tengo presiones reales, pero una vida no es mejor que otra, creo que solo debes darte cuenta de que tu vida es única y debes aceptarlo”.