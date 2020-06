Ingreso Solidario contra el coronavirus en Colombia: todo lo que necesitas saber acerca del subsidio dado por el Gobierno en los siguientes párrafos. No te pierdas toda la información completa aquí. Iván Duque, presidente de Colombia, sigue entregando el Ingreso Solidario a los hogares más afectados por la pandemia de coronavirus (COVID-19). El Estado ya seleccionó a las familias. ¿Eres beneficiario? Sigue los pasos líneas más abajo. El Ingreso Solidario se trata de un subsidio, de 480 mil pesos, que debe ser repartido en tres giros de 160 mil pesos cada uno. Lee los detalles en esta nota.

Toma nota. Los dos primeros cobros ya terminaron y el tercero empezó el pasado viernes 19 de junio. Cabe recordar que las familias elegidas para acceder a este bono son las que no forman parte de ningún otro programa social como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor y consiste en tres entregas de 160 mil pesos para completar el monto de 480 mil.

Importante, además, los ciudadanos que no pudieron cobrar el primer y segundo pago, no tienen de qué preocuparse, ya que en esta tercera etapa podrán recoger el monto total del Ingreso Solidario (los 480.000 pesos) Vamos con la información. Para recibirlo, no es necesario inscribirse, ni aplicar al subsidio de ninguna manera.

Fecha de retiro del Ingreso Solidario

El presidente Iván Duque anuncia que el programa de Ingreso Solidario se extenderá hasta diciembre de este año por emergencia de la pandemia del COVID-19. Los beneficiados con el Ingreso Solidario recibirán en total $1.440.000 para mitigar los efectos económicos del COVID-19. El director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, indicó que quienes reciban $480.000 hasta junio recibirán $960.000 adicionales hasta diciembre.

Proceso de entrega del Ingreso Solidario

El DNP de Colombia (Departamento Nacional de Planeación) ha brindado esta información:

Identificación de beneficiarios : el DNP realizará la selección teniendo en cuenta la información más actualizada de la base de datos del Sisbén, DPS, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda.

: el DNP realizará la selección teniendo en cuenta la información más actualizada de la base de datos del Sisbén, DPS, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son hogares en condición de pobreza que no reciben ninguna transferencia monetaria de ningún programa social del Estado colombiano.

Son hogares en condición de pobreza que no reciben ninguna transferencia monetaria de ningún programa social del Estado colombiano. Atención al celular : a quienes sean escogidos y no tengan cuentas en el sistema financiero se les enviará un mensaje de texto a su teléfono celular, indicándoles la entidad financiera en donde deben abrir su producto digital de fácil uso para recibir los recursos.

: a quienes sean escogidos y no tengan cuentas en el sistema financiero se les enviará un mensaje de texto a su teléfono celular, indicándoles la entidad financiera en donde deben abrir su producto digital de fácil uso para recibir los recursos. Cuentas bancarias: a los beneficiarios que tengan una cuenta de ahorros con una entidad financiera, se les consignarán los abonos en la misma. Además, la entidad les debe notificar el abono por mensaje de texto.

Hasta el monento, el DNP ha entregado el ingreso solidario a casi 2.5 millones de colombianos. (Foto: captura)

Lugares dónde cobrar el Ingreso Solidario

Las entidades bancarias en las cuáles se puede cobrar el Ingreso Solidario DNP son las siguientes:

Movii

Banco Caja Social

Bancamía

Bancolombia

Los beneficiados con el Ingreso Solidario recibirán en total $1.440.000 para mitigar los efectos económicos del COVID-19. El director del DNP, @RodLuisAlberto, indicó que quienes reciban $480.000 hasta junio recibirán $960.000 adicionales hasta diciembre. pic.twitter.com/sydGdFxr80 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) June 25, 2020

Ingreso Solidario: ¿cómo sé si soy beneficiario?

Lo primero es ingresar a la plataforma oficial del Departamento Nacional de Planeación (DNP) -haz clic aquí para acceder-. En la web podrá consultar si es un beneficiario y si sus giros están en proceso.

Cuando ingrese a la página es importante que tenga su cédula a la mano. En la parte superior derecha encontrará un botón que lo lleva a un formulario en el que usted debe ingresar el número de identificación, nombre, apellido, fecha de expedición del documento y su teléfono celular. En la pantalla aparecerá si usted es beneficiario.

Debes rellenar todas las casillas para consultar si accedes al Ingreso Solidario. (Foto: captura)

¿Qué pasa si no cobre los dos giros anteriores?

El presidente de la República, Iván Duque, señaló que quienes aún no han efectuado los tres retiros y hasta ahora se suman a esta ayuda, sí podrán retirar el dinero acumulado de las dos transacciones anteriores por lo que recibirán un total de $480.000 correspondiente a tres pagos de $160.000.

“Cuando tengamos el tercer giro de Ingreso Solidario para las familias colombianas, sabemos que hay algunas que aún no han entrado a la base de datos y, así como lo dijimos el mes pasado, quienes no tuvieron el primer giro tendrían los dos acumulados y los que lleguen por primera vez a Ingreso Solidario, en este mes recibirán el equivalente a $480.000 que son los tres giros acumulados que tenemos para esta emergencia”, dijo.

Estamos buscando a 360 mil beneficiarios del Ingreso Solidario que aún no han recibido el beneficio. Los invitamos a consultar la página web https://t.co/pfrIX1HHKf y seguir los pasos para cada entidad financiera pic.twitter.com/Jhfq264o9x — dnp_colombia (@DNP_Colombia) June 24, 2020

