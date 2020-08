El cuarto giro del Ingreso Solidario de $160.000 viene completándose durante todo agosto para los cerca de tres millones de hogares beneficiados del Gobierno de Colombia. En cuanto al quinto pago, te contamos todos detalles de lo que será esta entrega de septiembre. ¿Qué hacer si tengo problemas para cobrar? ¿Cómo saber si ya puedo cobrar el giro? La directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, anunció que este nuevo giro seguirá apoyando a más de 2.600.00 familias. Vamos con todos los detalles.

“Estamos tomando todas las medidas necesarias para que los beneficiarios de nuestros programas puedan recibir los giros ordinarios y extraordinarios en medio de esta emergencia por Covid-19, y que puedan contar con los recursos dispuestos por el Gobierno nacional para mitigar los efectos que esta pandemia ha traído en los hogares colombianos con mayores carencias”, dijo la directora de la entidad, Susana Correa Borrero.

Y añadió, “por eso estamos extendiendo los tiempos para reclamar los recursos y haciendo pagos escalonados para que puedan cumplir con las medidas de movilidad y bioseguridad de los municipios”.

¿Hasta cuándo se podrá reclamar el cuarto pago de #IngresoSolidario?

La respuesta aquí 👇 pic.twitter.com/Vteu2Q6C4J — Susana Correa (@SusanaCorreaBor) August 19, 2020

¿Cómo saber si puedo cobrar el giro?

Para poder saber si eres uno de los beneficiarios de este subsidio, lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma oficial del Departamento Nacional de Planeación (DNP) -haz clic aquí para acceder-. En la web podrá consultar si es un beneficiario y si sus giros están en proceso.

Cuando ingrese a la página es importante que tenga su cédula a la mano. En la parte superior derecha encontrará un botón que lo lleva a un formulario en el que usted debe ingresar el número de identificación, nombre, apellido, fecha de expedición del documento y su teléfono celular. En la pantalla aparecerá si usted es beneficiario. Recuerde que el cuarto giro irá hasta el 4 de septiembre para los 2,9 millones de beneficiarios.

¿Problemas con Daviplata para el cobro del Ingreso Solidario?

Así como con Daviplata, viene sucediendo con otras entidades financieras para el cobro del Ingreso Solidario de este mes. Recordemos que el cuarto giro comenzó a entregarse desde el 31 de julio y se extenderá por todo agosto, pero hay muchas familias que al hacer la consulta no aparece como si fueran beneficiados.

Sin embargo, no tienes por qué preocuparte. Este problema no debería alarmarte, pues el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha dejado claro que, si ya recibió alguno de los giros o se encuentra al día, no es posible que lo hayan sacado como beneficiario.

En caso de que su cobro salga rechazado o sus datos no se encuentren en la base de datos del Banco Davivienda, despreocúpate, pues solo se debería a un proceso de la entidad financiera para actualizar su data tras el cambio de entidad al mando del Ingreso Solidario.

¿Puedo cambiar de entidad para cobrar el bono?

Si has reportado inconvenientes para el cobro en tu entidad y has solicitado el cambio a otra, el DPS se comunicará con el beneficiario que haya solicitado cambio de modalidad de cobro para validar datos y evitar suplantación. También se informó que los no bancarizados que tengan ese problema serán contactados por mensaje de texto a través de la entidad para indicarles la forma de cobro.

“Prosperidad Social se comunicará al teléfono registrado por él beneficiario y le indicará los pasos a seguir para la validación de identidad y entrega del ingreso solidario”, indicó el DPS.

Ingreso Solidario: ¿cómo cobrar subsidio?

Las entidades bancarias en las cuáles se puede cobrar el Ingreso Solidario DNP son las siguientes:

Nequi

Daviplata

Movii

Ahorro a la mano

Banco Agrario

Bancolombia

