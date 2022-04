A fin de promover el deporte, este 30 de abril y 1 de mayo la Municipalidad de Lima organizará la XII Clásica Ciclística Lima - Cerro Azul / Cañete - Lima, competencia gratuita en la que pueden participar ciclistas de todo el Perú.

La competencia incluirá cuatro categorías: Sub 23, Élite, Damas Open y Máster Open y se llevará a cabo en dos etapas. El 30 de abril la partida será desde Lima hasta Cerro Azul para las categorías Sub 23 y Élite; el 1 de mayo, desde Cañete hasta Lima para las categorías Sub 23, Élite, Damas Open y Máster Open.

La concentración de la categoría Sub 23 y Élite en la primera fecha (30 de abril) será a las 7 a.m., en el km 27 de la Panamericana Sur. Para la segunda fecha (1 de mayo), en la que participan las categorías Sub 23, Élite, Damas Open y Máster Open, será a las 7 a.m., en la Plaza de Armas de Cañete, en el km 145 de la Panamericana Sur.

Todos los participantes deben presentarse correctamente uniformados. El uso del casco y guantes es obligatorio, y deben colocarse desde el calentamiento y durante la competencia. Está prohibido usar jersey manga cero, bividí, audífonos o cualquier elemento electrónico, incluyendo los de manos libres.

El evento, que tiene la autorización de la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo, contará con el apoyo de los municipios de Cerro Azul y Cañete, la Policía Nacional del Perú, la Policía de Carreteras, Rutas de Lima y empresas como el Grupo Aje, Santa Natura, Emmsa, Specialized y Grúas ETAC.

Cabe señalar que los competidores de las categorías Sub 23, Élite y Open Damas deben estar federados; además, en el caso de la categoría Máster, los ciclistas pueden participar con o sin licencia.

Los interesados deberán completar el formulario que pueden encontrar en las cuentas de Facebook de @Ciclolima.

La MML realizará la XII Clásica ciclística.