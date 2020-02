Daddy Yankee es una de las estrellas del reguetón más queridas por los usuarios. Esto se puede apreciar en la gran acogida que tienen sus publicaciones en Instagram, plataforma donde posee más de 37,4 millones de seguidores.

Hace poco, el intérprete de la recordada "Gasolina" subió un video a la mencionada red social. En este se le ve tocando hábilmente el piano electrónico.

La canción escogida por Daddy Yankee para demostrar su capacidad fue “Definitivamente”, pieza que él canta al lado de Sech y que cuyo clip recientemente fue estrenado en YouTube.

El post tiene, por ahora, más de 4,3 millones de reproducciones y unos 21.000 comentarios. Nada mal, claro. Muchos internautas señalaron desconocer que Daddy Yankee era ducho con el piano electrónico, quedando gratamente sorprendidos.

“Es uno de los videos más impactantes que he visto en Instagram. No sabía que tocabas tan bien el piano. Me gustaría ser como tú”, afirmó uno de los internautas en la referida publicación.