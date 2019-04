¿Dua Lipa siente un descontrolado amor por las vacas?

Una foto compartida por la cantanteDua Lipa en Instagram ha causado revuelo entre los usuarios. Esta mostraba a la intérprete de "New Rules" y "One Kiss" hablando por móvil al interior de un vehículo. Sin embargo, dichos detalles no fueron los que llamaron la atención de miles de personas.

Resulta que la celebridad, quien cuenta con más de 28 millones de seguidores en Instagram, sale en la imagen luciendo un traje muy llamativo. Para muchos cibernautas, este hace parecer a Dua Lipa a una vaca.

Como podrás ver en los comentarios del ‘post’, que cosechó más de un millón de 'likes', algunos vieron el lado gracioso a la imagen.

Otros usuarios fueron más 'compasivos' con Dua Lipa y sostuvieron que ella se vistió así porque siente un amor profundo por las vacas y demás animales.

Hay que mencionar que, hace unos pocos días, la británica causó una agitación similar tras compartir numerosas fotos tomadas durante sus días en Finlandia. ¿No las has visto todavía? Si es así, ingresa aquí.