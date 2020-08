Desde que se reveló que Gigi Hadid se encontraba esperando su primer hijo, fruto de su relación con Zayn Malik, muchos creyeron que ella iba a mostrar el progreso de la gestación por medio de su cuenta de Instagram .

No obstante, eso no ha sucedido de la forma en cómo dichas personas pensaban. Recientemente, Gigi Hadid ha enseñado su barriguita en una transmisión vía Instagram hecha por la revista V para promocionar “El diario de Gigi - parte 2”.

En este enlace, la rubia modelo habló de los motivos por los que no ha subido fotos o videos de su embarazo. Al escucharlos, varios se sorprendieron.

“Creo que muchas personas están confundidas porque no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada durante una pandemia. Obviamente mi embarazo no es la noticia más importante en el mundo. Esa es la razón por la que sentí que no es realmente algo que necesito compartir más allá de mi familia y amigos”, señaló Gigi Hadid.

Fragmentos de la declaración han sido difundidos por admiradores de la celebridad en Instagram y otras plataformas sociales.

Gigi Hadid celebra cumpleaños junto a Zayn Malik

