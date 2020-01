De los millones de seguidores que tiene la conocida modelo Kendall Jenner en todo el mundo, uno de ellos destaca notablemente. Se trata de Kirby Jenner, un adulto joven que comparte en Instagram diversos fotomontajes en los que aparece al lado de la musa.

Muchos de sus trabajos terminaron siendo extremadamente buenos, ganándose el reconocimiento de los admiradores de Kendall Jenner. En varias oportunidades, los usuarios han vuelto virales dichas imágenes.

TALENTOSO

En unas recientes declaraciones a E! News, Kendall Jenner habló acerca de Kirby. De acuerdo con sus palabras, ella lo conoció a través de Instagram.

De igual manera, la modelo afirmó que Kirby es “muy talentoso” y “súper divertido”. “La gente me enviaba sus cosas todo el tiempo (…) Entonces, ya sabes, teníamos que hacer algo con él”, expresó.

Acerca de lo último, debemos indicar que Kendall Jenner ha trabajado en la producción del último spin-off de la franquicia “Keeping Up With The Kardashians”. Este se encuentra basado en el contenido de la cuenta de Kirby en Instagram, y su estreno está programado para el presente año.