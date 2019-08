Kim Kardashian comparte su primera fotografía junto a sus cuatro hijos | FOTOS

Han pasado tres meses desde que Kim Kardashian anunció el nacimiento de su cuarto hijo, Psalm West, y pese a que ya mostró algunas fotografías del bebé, recién ahora se animó a compartir la primera imagen de ella junto a sus cuatro pequeños, aunque sin Kanye West.

Desde las Bahamas, Kim Kardashian posó a la orilla de la playa rodeada por North, Saint y Chicago, mientras sostenía al pequeño Psalm en sus brazos.

“Pensé que tomar una foto con tres niños era difícil, pero ¡por Dios, esto es casi imposible!”, escribió la socialité en la leyenda que acompaña su publicación. Asimismo, en una segunda fotografía aparecer únicamente junto a North y Chicago.

Por si fuera poco, la modelo y sus hijas lucieron un traje de baño muy similar, en color plateado y cuello alto.

En menos de 24 horas desde su publicación, la fotografía de la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” superó los 5’400,212 ‘Me gusta’ y cuenta con miles de comentarios que la felicitan por su hermosa familia.

Asimismo, Kris Jenner y Khloé Kardashian felicitaron a Kim por la postal y resaltaron que tiene una hermosa familia. “Honestamente, son perfectos”, elogió la hermana de la celebridad.