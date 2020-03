Itatí Cantoral, actriz que dio vida a Soraya Montenegro en “María la del barrio”, reveló en Instagram que protagonizará “La mexicana y el güero", nueva telenovela de Televida.

La actriz de 44 años señaló que para su nuevo personaje en la televisión tuvo que realizar un cambio de look. “Próximamente por Las estrellas (Televisa) ‘La mexicana y el güero’ con Juan Summers", escribió en su red social.

El mensaje de Cantoral estuvo acompañado de una fotografía en que la intérprete mexicana mostró su nueva apariencia para este nuevo papel en la pantalla chica. Ella tuvo que decirle adiós a su rubia cabellera para lucir una melena mucho más oscura.

Los seguidores de la recordada Soraya Montenegro no fueron ajenos a esta publicación a esta publicación y se pronunciaron en la sección comentarios para felicitar a la actriz por su nuevo papel en la ficción. “¿Acaso revivió Soraya?”, “Te ves hermosa de igual manera”, “Ya quiero verte en esta telenovela” y “No importa qué look uses, te ves hermosa”, fueron algunos de los mensajes.

Cabe mencionar que en esta telenovela que produce Nicandro Díaz, Itatí interpretará a Andrea, una mujer que planea un golpe maestro; Juan Soler será Tyler Somers, un hombre puro y honesto dedicado a labores agrícolas; mientras que Luis Roberto Guzmán dará vida a René, un hombre sagaz, seductor y hábil en los negocios.

