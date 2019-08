J Balvin sorprende al compartir video en el que muestra su apariencia hace 9 años | FOTOS

View this post on Instagram

Y yo si soy bien joven, y ya me gané las canas Tocando puertas buenas y malas Si me las cerraban, por la ventana Tumbaba la puerta a la buena y a la mala Sueños de barrio y de vecindario De que algún día yo pegaría en la radio Salir en la revista y ser la portada Y que a mi familia nunca le falte nada