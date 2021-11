¿Cómo se conocieron Jared Leto y BTS? El actor estadounidense, quien forma parte del elenco de “House of Gucci” junto a Lady Gaga, Adam Driver y Al Pacino, reveló en una reciente entrevista que conoció de cerca a los chicos BTS y qué pasó en ese encuentro. El vocalista de “30 Seconds to Mars” se declaró ARMY de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Aunque el intérprete ha comentado que se siente un ferviente seguidor de la banda de Big Hit, ya se había visto su preferencia por los raperos surcoreanos cuando los vio en los American Music Awards de 2007.

En ese momento, las celebridades interpretaron “DNA” de su álbum “Love Yourself: Her”. Tras finalizar su presentación el ganador de un Óscar subió al escenario y, antes de anunciar el siguiente premio, halagó a su manera la performance de los coreanos.

“Necesito un momento para recuperarme de esa actuación. Eso fue increíble”, dijo en ese entonces. Pero lo que pocos sabían es que, tras la premiación, pudo conversar con los BTS y hasta acordaron hacer algo especial entre ellos.

¿QUÉ SUCEDIÓ CUANDO JARED LETO CONOCIÓ A BTS?

El actor Jared Leto conoció a BTS en los American Music Awards de 2017 y hasta conversó con las celebridades surcoreanas sobre la posibilidad de que puedan hacer una colaboración musical juntos.

Así lo contó para la revista W, mientras promocionaba la película “House of Gucci”. “Conocí a BTS antes. Si no fuera por el COVID-19 no me hubiera lavado nunca esta mano y tal vez hubiera podido darles un abrazo o dos. Para tu información eso fue en los American Music Awards”, dijo el también cantante.

Agregó más detalles de lo que podía haber sido un trabajo en conjunto con los Bangtan, aunque no dio detalles del motivo que no hizo avanzar el proyecto. “En un momento, creo que casi hicimos una canción juntos. Hubo una charla o algo así, no lo sé”, expresó Jared Leto.

¿QUÉ SUFRIÓ JARED LETO POR EL JOKER?

El director David Ayer respondió, a través de Twitter, que lo que sucedió con el papel de Jared Leto en el “Escuadrón Suicida”, el filme de DC, fue una injusticia.

“Jared (Leto) fue bastante maltratado durante esto. Nadie ha visto su actuación. Fue arrancado de la película”, escribió Ayer en su tuit.

¿CÓMO JARED LETO SE ENTERÓ DE LA PANDEMIA DEL COVID-19?

El actor estadounidense Jared Leto reveló que se enteró de la pandemia del coronavirus después de estar más de 10 días en el desierto, adonde fue a meditar aislado de las telecomunicaciones.

“Wow. Hace 12 días comencé una meditación silente en el desierto. Estábamos totalmente aislados. Sin teléfono, sin comunicaciones, etc. No teníamos idea de lo que estaba pasando fuera del lugar”, escribió el artista en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Salimos ayer a un mundo totalmente diferente. Un mundo que ha cambiado para siempre. Es alucinante, por decir algo”, agregó, y dijo: “estoy recibiendo mensajes de familia y amigos en todas partes del mundo. Poniéndome al día”.

El actor es parte de las refilmaciones de la Liga de la Justicia de Zack Snyder que se proyectará en 2021 por la plataforma streaming de HBO Max.

¿QUÉ SE SABE DEL SIGNIFICADO DE “MY UNIVERSE” DE BTS Y COLDPLAY?

El significado de “My Universe”, la colaboración entre BTS y Coldplay, cambia de acuerdo a cada miembro de las bandas. Por ejemplo, V dijo que habla del acto de crear algo juntos. “Por esa razón Chris vino personalmente aquí y grabó con nosotros. Realmente me encantó el tema ‘no solos sino juntos’”, dijo en el documental “Coldplay X BTS Inside ‘My Universe’”.

Mientras que, para Suga y J-Hope, tiene más que ver con cómo la gente crea su propio universo. “Al final del día, está tratando de decir ‘Tú eres quien creó mi universo’”, explicó el segundo. Mientras que Suga señaló que es “el universo creado por ti y por mí. Está en la línea de los mensajes que hemos querido transmitir”.

Chris Martin, en tanto, se explayó más sobre de lo que trata “My Universe”. “La canción trata sobre cómo el poder del amor trasciende todas las cosas, las fronteras y las reglas, los géneros, la raza y toda sexualidad. (...) Sobre cómo nada realmente puede evitar que las personas se amen unas a otras”, indicó en el mencionado documental.