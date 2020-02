Jennifer Aniston, quien saltó a la fama internacional interpretando a Rachel Green en la serie de televisión “Friends”, es considerada una de las actrices más exitosas y populares de Hollywood. El 11 de febrero, la estrella celebró su cumpleaños 51 y para festejarlo realizó una entrevista para la prestigiosa revista de Estados Unidos, Interview Magazine.

En la entrevista, la actriz estadounidense contó reveladores pasajes de su vida relacionados a su familia y su infancia. También dio detalles de cómo inició en el mundo de la actuación y los primeros pasos en su carrera como artista antes de formar parte del elenco de “Friends”.

La actriz Jennifer Aniston aseguró que es “bastante divertido” llegar a las 51 años (Foto: Instagram)

“Toda mi infancia vi a los adultos ser crueles entre sí. Vi ciertas cosas sobre el comportamiento humano que me hicieron pensar: ‘No quiero esto en mi vida. No quiero ser así ni que ninguna persona con la que me encuentro tenga que sentir algo así’”, confesó.

En otro momento de la conversación, la ganadora del Globo de Oro 2020 confesó lo difícil que fue para ella hacerse una carrera en el mundo de la actuación, pues antes no había el apoyo entre mujeres.

“Este es un negocio (la industria del cine y la televisión) realmente difícil en el que estamos, que no siempre es amable, inclusivo o de apoyo. Muchas veces, es todo lo contrario. Recuerdo ir a audiciones y las chicas nunca querían compartir nada”, explicó.

La artista contó algunas cosas respecto a su familia y su infancia (Foto: Instagram)

Por su parte, “E! News” compartió la primera entrevista de la estrella con la red, una reunión en la que habló sobre su incipiente carrera con su padre. Como se conoce, Aniston es hija de los actores John Aniston y Nancy Dow.

El clip se emitió en 1990, cuatro años antes de su debut en la exitosa comedia de la NBC que la llevaría a la fama mundial. En las imágenes se observa al padre de Aniston, un actor de telenovela, hablar sobre el talento de su hija.

“Jennifer es un talento natural”, dijo la estrella de “Days of Our Lives” mientras la joven actriz se cubría el corazón con la mano y sonreía. “Hay ciertas cosas que puedes aprender en este negocio, y hay ciertas cosas que no puedes aprender. El instinto cómico que tiene en infalible. Ese es su mayor activo”, decía con orgullo.

Jennifer Aniston acaparó todas las miradas al aparecer en la portada de la más reciente edición de la revista Interview (Foto: Instagram)

En el video, Aniston admite que no pudo ignorar su curiosidad e inclinación a actuar. “A medida que crecía, me di cuenta de que podía ganarme la vida con esto”, dijo la actriz en la entrevista.

Recientemente, la actriz canalizó su último personaje de “The Morning Show” e invitó a “The Ellen DeGeneres Show”.

Jennifer Aniston expresó lo feliz que estaba de estar en el set mientras hacía bromas durante su monólogo de apertura. El primer invitado que Aniston entrevistó fue Will Ferrell. También entrevistó a Selena Gomez sobre su nuevo álbum “Rare”. Mientras continuaban hablando, Gómez mencionó que estaba obsesionada con “Friends”.

Jennifer Aniston, cumplió 51 años el día de ayer, y lo celebró que con la sorprendente sesión fotográfica realizada para la revista ‘Interview’ (Foto: Instagram)

Además, la revista ‘Interview’ público una sesión de fotos que le hizo a la popular actriz con motivo de su cumpleaños.

“Gracias Interview por esta sorpresa de cumpleaños. No tenía idea de que saldría hoy. Me siento orgullosa de celebrar con esta portada. Gracias al equipo de Interview por celebrar a las mujeres en todas sus edades… Cumplir 51 es muy divertido. ¡Gracias!” dijo Aniston en sus redes sociales.

