Jennifer López cerró el 2020 de la mejor manera con una espectacular presentación en el “New Year’s Rockin’ Eve”, uno de los eventos más tradicionales de la televisión estadounidense que se realiza en el Times Square y que es conducido por Ryan Seacrest.

La intérprete de “On the Floor” y “Lonely” inició su esperada actuación musical con “In The Morning”, su más reciente sencillo, tras lo cual se tomó un breve descanso para reflexionar sobre el año que pasó, y no pudo evitar derramar algunas lágrimas por todas las personas que ya no están a causa del COVID-19.

“¿Cómo se sienten? El 2020 casi ha terminado. ¡Lo logramos. Lo logramos! Pienso en el inicio de este año, estar en una de las actuaciones más importantes de mi vida frente a miles de personas. Pero esta noche estamos haciendo las cosas de manera un poco diferente. Y eso esta bien”, dijo inicialmente.

“Si este año nos enseñó algo, es a estar agradecidos por lo que tenemos, a apreciar cada momento. Perdimos demasiados... Demasiados...”, indicó entre sollozos y agregó: “Así que tomemos un momento para agradecer y esta noche vamos a vivir, nos vamos a amar y vamos a bailar de nuevo... Y vamos a seguir soñando. Hace veinte años, canté esta canción y nunca la necesitamos más que esta noche“, agregó.

Inmediatamente JLo procedió a cantar su popular tema “Waiting For Tonight” (“Una noche más”), y seguidamente hizo la transición a una interpretación eléctrica de la canción “Dream On” de Aerosmith . La artista de 51 años terminó su actuación con su éxito “Dance Again”.

A diferencia de otros años, esta vez el show contó con una audiencia reducida en vivo por las restricciones del coronavirus y como era de esperarse, entre las pocas personas que estuvieron presentes no podían faltar Álex Rodríguez y Guadalupe Rodríguez, el novio y la madre de Jennifer López, respectivamente.

Entre los artistas que se presentaron en el espectáculo también estuvieron el cantante y actor Billy Porter, de la serie “Pose”, la legendaria Cyndi Lauper, Jimmie Allen, quien deleitó al público con sus melodiosas canciones de música country; Miley Cyrus y Maluma.

VIDEO RECOMENDADO

Jennifer López se unió a Sean “Diddy” Combs para recaudar fondos contra el COVID-19

Jennifer Lopez y expareja realizan transmisión juntos en Instagram (12/04/20)