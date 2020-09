Jennifer Lopez y Maluma volvieron a ser tendencia gracias al avance de “Pa' ti / Lonely”, la nueva canción que será parte de la película “Marry Me”, en la cual el colombiano hará su debut cinematográfico.

El intérprete de “Hawai” fue quien hizo la publicación del avance en sus redes sociales y señaló que pronto se iba a conocer la canción. “Mi colaboración #PaTi / Lonely con JLo casi está aquí. No se pierdan el evento de estreno en dos partes de ‘TikTok Live: Behind the video’ este jueves a las 6 de la tarde. Todo comienza en TikTok”, señaló.

En el video se puede ver a la intérprete de “El anillo” protagonizando sexis miradas hacia la cámara, mientras que ambos artistas dejan el suspenso con un posible beso al final.

En tan solo dos horas, el atrevido clip tiene medio millón de “Me gusta”. Por su lado, Jennifer Lopez también compartió el video en sus redes sociales y en sus stories invitó a sus seguidores a esperar al jueves 24 de setiembre para el esperado estreno.

Cabe resaltar que hace unas semanas se dio a conocer del estreno de la nueva cinta “Marry me”. Esto luego que Lopez viviera el éxito de “Hustlers”, a finales del año pasado.

Esta vez Maluma y la estadounidense interpretarán a una pareja famosa que rompe su relación horas antes de casarse y ante la espera de sus miles de seguidores.

