La cantante británica Jessie J contó en redes sociales el mal momento que vivió tras festejar Navidad debido a un trastorno en uno de sus oídos, hecho por el que quedó temporalmente sorda.

La intérprete de “Price Tag” afirmó que al despertarse descubrió que estaba sorda del oído derecho y acudió al médico. “Hoy yo fui al médico y me dijeron que tengo el Síndrome de Ménierè”, afirmó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, hasta el momento no dio más detalles.

Pasaron dos días y la británica señaló que está intentando cantar en voz baja, mientras pasa la enfermedad. “En el pasado, a menudo, he sido abierta y honesta sobre los desafíos de salud que he enfrentado. Grande o pequeño. Esto no fue diferente”, comentó.

Del mismo modo, afirmó que antes de su caso no conocía de dicha enfermedad, pero espera que esto sea una oportunidad para que todos tengan cuidado. “Espero que esto genere conciencia para todas las personas que han estado sufriendo mucho más tiempo o peor que yo”, agregó.

Cabe señalar que el Síndrome de Ménierè es un trastorno del oído interno, lo que afecta la audición y el equilibrio. Se desconocen las causas de la enfermedad y los síntomas son: pérdida de audición, presión, vértigo o mareo, náuseas y dolor de cabeza.

