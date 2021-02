A pocos días de emitirse el gran juego entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs , por el Super Bowl 2021 , los diferentes spots publicitarios que serán emitidos durante el entretiempo del duelo de la NFL han empezado a volverse viral en YouTube y diferentes redes sociales. Uno de los comerciales que acaparó la atención de los internautas es el que protagoniza Jhon Travolta junto a su hija Ella.

El spot de The Scotts Miracle-Gro Company, una corporación multinacional estadounidense especializada en la venta y fabricación de productos para el césped y jardín, se encargó de juntar a John Travolta, Carl Weathers (conocido por su papel de Apollo Creed en Rocky), y actores como Leslie David Baker y Stephanie Beatriz, para promocionar, de manera divertida, uno de sus últimos productos para el cuidado del patio trasero de tu casa.

En la publicidad para el Super Bowl 2021 se puede ver como John Travolta cierra el video viral junto a su hija Ella y realizando un TikTok con los pasos del mítico baile de la película ‘Grease’. Este anunció será presentado durante el entretiempo del partido de la NFL entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs, a jugarse en el Raymond James Stadium, el próximo 7 de febrero.

Buccaneers vs Chiefs : ¿quiénes estarán en el half time del Super Bowl LV ?

The Weeknd, el artista canadiense que será este año la estrella del medio tiempo de la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, puede tener a la española Rosalía como invitada según diversos medios, pero a falta de cuatro días para el evento no hay confirmación oficial.

Por ahora la Liga Nacional de Fútbol (NFL) solo ha anunciado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará “America the Beautiful”, como artistas de la LV Super Bowl, que tendrá lugar en Tampa (oeste de Florida) el 7 de febrero.

Dos estrellas de la música latina, la estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López y la colombiana Shakira dejaron el listón muy alto en la LIV Super Bowl, que se celebró en Miami en febrero de 2020 antes de que la covid-19 lo cambiará todo.

Buccaneers vs Chiefs : horarios por país

El Super Bowl LV que se juega este domingo 7 de febrero será en el Raymond James Stadium de Tampa. A continuación, te damos a conocer los horarios por país para estar al tanto del partido de National Football League.

Perú: 6:40 pm

México: 5:40 pm

Chile: 8:40 pm

Colombia: 6:40 pm

Ecuador: 6:40 pm

Argentina: 8:40 pm

Bolivia: 7:40 pm

Venezuela: 7:40 pm

España: 12:40

Estados Unidos: 6:40 pm (Horario del Este)

