El juicio por difamación que enfrenta a los actores Johnny Depp y Amber Heard contó en su segunda semana de argumentos orales con el testimonio del médico del primero, quien confirmó que localizó el fragmento de un dedo de Depp entre sangre y cristales rotos.

El tribunal de Fairfax (Virginia, EE.UU.), donde se está celebrando el litigio, proyectó este lunes una declaración grabada en la que el médico David Kipper afirmó que el lugar donde apareció el trozo de dedo que Depp perdió en marzo de 2015 parecía la escena posterior a una intensa pelea.

Los abogados del actor habían asegurado previamente que perdió una parte del dedo corazón después de que Heard le arrojara varias botellas de cristal durante una violenta pelea en la residencia de Australia en la que la pareja vivía mientras él finalizaba el rodaje de “Pirates of the Caribbean”.

Según el médico, además de cristales había “sangre por toda la casa”, a pesar de que, en su momento, Depp insistió en que perdió el dedo al cortarse con un cuchillo.

Tras buscar por toda la vivienda, que supuestamente quedó destrozada, un empleado de la casa localizó la extremidad y Depp fue sometido a una cirugía de reconstrucción.

El protagonista de “Pirates of the Caribbean” y la actriz estuvieron presentes este lunes en una nueva sesión del juicio en el que Depp acusa a su exesposa de difamación por un artículo que publicó en The Washington Post en 2018, después de su divorcio.

En ese artículo, Heard se refería a sí misma como una persona que tenía experiencia en lo que “representa el abuso doméstico”.

Las versiones sobre el accidente de 2015, que se conoce desde hace años, han ido variando con diferentes explicaciones, como que Depp se aprisionó con una puerta o, según Heard, que el actor se cortó al golpearse con un teléfono móvil durante un ataque de rabia.

Sobre esa misma discusión, la defensa de la actriz sostiene que Depp la golpeó, asfixió y agredió sexualmente, aunque el doctor indicó este lunes que no recuerda ver señales de violencia en ella ni tampoco que solicitara asistencia médica.

Kipper también dio otros detalles del tratamiento del actor, que según él no estaba dispuesto a seguir las pautas para superar su adicción a las drogas. Además, las constantes peleas con su pareja, así como sus arrebatos de rabia, terminaron por exasperar al médico y a su enfermera, Debbie Lloyd.

En otra declaración grabada, la enfermera rescató notas de sus consultas con Depp en las que apuntaba que “el paciente ha discutido sentimientos de enfado y tristeza sobre su relación de pareja” y “se ha animado al paciente a que esté lejos de su mujer, porque la relación es tóxica”.

La semana pasada, la que fuera terapeuta de la expareja, Laurel Anderson, afirmó que en la relación hubo “abuso mutuo” y que vio señales de violencia por parte de ambos.

El actor pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios. Por su parte, Heard ha respondido con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Es la primera vez que los dos famosos se enfrentan entre sí ante la justicia: en el juicio celebrado en 2020 en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico The Sun por un artículo que calificaba al actor de “agresor de mujeres”.

