Este 28 de setiembre se cumple un año desde que José José falleció en Estados Unidos. El recordado cantante sigue cosechando éxitos pese a su sensible fallecimiento y esta vez su hija, Sarita Sosa, habló sobre su música y se animó a contar cuál era su canción favorita.

Más allá de las conocidas canciones, Sosa señaló que le era difícil escoger una entre las cientos que grabó. “Hay tantas. Yo también soy una fan”, comentó. Al final decantó por “Cosas imposibles”, un tema poco conocido.

Es ahí donde los presentadores de “Despierta América” se sorprendieron y le pidieron que cante un poco de esta canción, a lo que la también cantante accedió dejando a todos con la boca abierta por su melodiosa voz.

Sara dejó en claro la admiración que siente por su padre. “Hoy la gente graba por pedacitos una canción, antes era completo y si te equivocabas tenías que repetir”, señaló destacando el labor de su padre.

“Si alguien saca 3 o 4 álbumes en su vida artística está bien. Mi papá te sacaba 3 a 4 discos por año y con 15 canciones, yo digo ‘cómo le hacía’”, añadió.

Finalmente, Sosa contó cómo le aconsejaba su padre sobre el amor, señaló que su papá le decía que ella debía cometer sus propios errores. “Yo no tuve pretendientes, mi primer novio fue mi esposo. Mi papá cuando se enteró que me iba a casar dijo ’perfecto, no voy a pasar por mil chavos'”, concluyó.

