José Luis Perales es uno de los cantantes españoles más conocidos. De hecho, en marzo del 2022 ofreció en Perú un concierto que formó parte de su tour de despedida, ya que decidió decirle adiós a los escenarios, entre sus canciones más populares se encuentra “Un velero llamado libertad”, “¿Y cómo es él?”, “Ella y él” y “Amada mía”.

Lamentablemente, este lunes 7 de agosto, diversos medios estuvieron anunciado su fallecimiento a causa de un infarto. La noticia aparentaba ser solamente un rumor porque ningún miembro de su familia o amigos cercanos lo confirmaron. Así que el cantante decidió publicar un video en su cuenta de Instagram para demostrar que todo eran rumores y él estaba muy bien.

“Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y que ya nos estamos a punto de marchar, pero de repente nos encontramos de que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que habéis intentado saber si era verdad esta cosa”

Asimismo, Pablo Perales, hijo del cantautor, dijo vía telefónica al medio español La Razón que la familia se encontraba en Londres cenando. “Es completamente falso. Por favor, escribe algo para que todo el mundo lo sepa”, pidió Pablo al periodista de la web que se comunicó con él para consultarle si la noticia que circulaba en redes era verdad.

¿Quién es José Luis Perales?

Es un cantautor español de 78 años que nació en 1945 en Castellón (España) y que empezó a componer siendo un adolescente e inicialmente sus canciones eran interpretadas por otros artistas, ya que él era muy tímido. El talento del artista ha conseguido que obtenga más de 100 discos de oro y de platino, y hasta el momento ha vendido más de 55 millones de discos. La canción de Perales: “Porque te vas” cuenta con versiones creadas por más de 40 artistas en diferentes partes del mundo.