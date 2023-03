Por medio de las redes sociales, se viralizó el relato de una joven de España que asegura haber sido víctima del robo de su celular. Sin embargo, el hecho terminó de forma inesperada ya que el ladrón prefirió devolverle el equipo.

Según contó la usuaria Vicky, identificada en TikTok como @ocean.vicky, ella iba viajando en el metro de Madrid con el teléfono en el bolsillo abierto.

Cuando estaba a punto de salir del vagón, tenía a un sujeto delante suyo, quien se tuvo que apartar para que ella pudiera pasar.

Al ver el gesto del hombre, la joven dijo: “Muchas gracias. Que tengas un buen día”. Lo que ella desconocía era que su amabilidad iba a ser recompensada.

Vicky asegura que, segundos después de bajarse en su estación, se encontró con el pasajero en cuestión, quien le hizo una impactante revelación: “Te lo iba a robar, pero es que me has caído tan bien, que no podía”.

Relato viral de joven a la que le devolvieron su celular robado

“Me quedé congelada, con el móvil en la mano, viendo cómo se marchaba”, confesó la tiktoker, añadiendo que, a veces, la educación y amabilidad pueden ser de mucha ayuda

El relato de la española acumula más de un millón de reproducciones y, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

“Qué sinceridad, hasta podría haber dicho que se te había caído el móvil pero no”; “a veces una sonrisa te puede salvar el celular”; “a mi me pasó algo parecido, un chico me quitó el monedero en una cafetería y luego se acercó a devolvérmelo porque le dio pena que yo no llevaba dinero”; “Voy a enseñar este vídeo a la gente que me diga que no puedo ser tan amable siempre con todo el mundo”, escribieron las personas.

