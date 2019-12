En el 2017 se estrenó “Jumanji: Welcome to the Jungle”, una sorpresa total para todos los fans de la película original que se estrenó en 1995. La misma contó los sucesos del extraño juego de mesa que se convirtió en un videojuego en los tiempos modernos, uno que regresó ahora en el estreno de “Jumanji: The Next Level”.

Si bien su predecesora culminó de una forma definitiva y sin escenas post-créditos, la secuela directa que se estrenó hace poco demostró todo lo contrario, mostrando dos escenas después de los créditos de la película que lo cambia todo para la franquicia.

De hecho, la escena post-crédito de por sí confirma una tercera parte de esta nueva versión de Jumanji y la cuarta película de la franquicia. Pero lo que más ha sorprendido a los fans es que de hecho podría servir como una secuela de la película original, así que los fans de la cinta de los 90’s no pueden perderse esta escena al momento de ir al cine.

¿Qué pasó exactamente en las escenas post-créditos de “Jumanji: The Next Level”? Cabe resaltar que más adelante habrán spoilers de la película que ya se estrenó en algunas partes del mundo y, por supuesto, de lo que sucedió en estas comentadas escenas.

¿QUÉ PASÓ EN LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “JUMANJI: THE NEXT LEVEL?

La nueva película de Jumanji termina en el restaurante de Nora que era anteriormente operado por el abuelo de Spencer Eddie Gilpin y su ex mejor amigo Milo Walker.Ambos tuvieron algunos problemas porque el último vendió el restaurante sin consultar a Gilpin, obligándolo a aceptar una jubilación.

Luego de muchas disputas, los dos entraron al videojuego de Jumanji luego de que Milo revelara que estaba muriendo, por lo cuál él decidió quedarse dentro como el 'Avatar Pegaso’ mientras Eddie volvía al mundo real con los niños.

Cuando Spencer va a ver a sus amigos a Nora, él es recibido por la nueva dueña Nora Shepherd. Por cuestiones del destino, Nora estaba en la versión original de Jumanji de 1995 como la tía de los dos huérfanos, pero ese no es el punto. Nora le dice a Eddie que el manager del restaurante renunció y necesitaba que alguien la ayude en el negocio.

Eddie está muy interesado en esto y canaliza la “intensidad ardiente” de su avatar en el videojuego, el Dr. Smolder Bravestone, con lo que finalmente funciona. La película termina con Spencer y compañía prometiendo “siempre estarán” juntos el uno para el otro.

A mitad de los créditos aparece la primera escena extra poco después de este suceso en la casa de Spencer, donde un mecánico finalmente ha llegado a reparar el sistema de calefacción de la que Eddie se quejaba al inicio de la película, argumentando que la casa estaba demasiado fría.

La escena pasa a ver como la mamá de Spencer con el mecánico bajan al sótano a revisar la máquina descompuesta, aunque ambos descubren la videoconsola con el juego de Jumanji allí rota. El mecánico entonces confiesa que siempre fue un “gran gamer”, y camina en dirección a los restos de la consola. La mamá de Spencer le dice que sería mejor que no la tocara, pero parece que no le hizo caso.

Entonces la cámara regresa a Nora, donde Spencer y compañía salen corriendo cuando comienzan a escuchar los tambores de Jumanji y una bandada de avestruces pasan a su lado. Los espectadores reconocen que eran los mismos animales que se vieron dentro del videojuego, así que lo que pasó parece bastante obvio.

Al final de los créditos, no aparece una escena extra como tal sino que la pantalla se queda en negro mientras suenan los tambores de Jumanji y se escuchan a los avestruces cada vez más fuerte.

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “JUMANJI: THE NEXT LEVEL?

Los avestruces de "Jumanji: The Next Level" serán la clave para la secuela (Foto: Sony Pictures)

Para aquellos que vieron la película original de 1995, lo que sucedió es un claro ejemplo de que la franquicia volverá a sus orígenes. Cuando Jumanji aún era un juego de mesa, cada tirada de los dados resultaba en los elementos del título invadiendo el mundo real, tal como pasó con los avestruces.

Esto significa que en la secuela de “Jumanji: The Next Level”, Spencer y compañía deberán enfrentar peligros mayores a lo que se han topado hasta ahora, ya que si pasa lo mismo que sucedió en 1995 y los elementos del videojuego comienzan a invadir el mundo real, ellos no tendrían la ventaja de las tres vidas.

Además, estarían atrapados en sus cuerpos reales en lugar de sus ya reconocidos avatares interpretados por Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan y Dwayne Johnson. Considerando la popularidad de estos actores, es muy probable que tengan una participación en el siguiente largometraje de la franquicia.