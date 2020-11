El cantante Justin Bieber estrenó el pasado 30 de octubre su nuevo documental llamado “Next Chapter”. En el proyecto se animó a a hablar de diferentes escenas de su adolescencia, en las cuales ya era un personaje muy famoso, pero no era feliz.

En un momento reveló que a los 15 años pensó en acabar con su vida. “Estaba tan rodeado (de gente), millones de personas me veían, pero todavía me sentía solo. Me sentía incomprendido. Me sentía herido”, señaló el artista canadiense.

El esposo de Hailey Bieber afirma que en ese momento no sabía que su vida en el futuro iba a ser buena. “No tenía ni idea de lo que vendría, de que esta vida me asaltaría y me absorbería. Había tanta gente que era tan mala, me decía: ‘¡Apestas!’. Yo me lo quitaba de encima y actuaba como si no me molestara, pero me molestaba”, comentó.

“Creo que hubo momentos en los que realmente me quería suicidar. Pensaba: ‘¿Este dolor va a desaparecer alguna vez?’. Fue tan constante”, añadió en el documental que ya se encuentra disponible en YouTube.

Asimismo, Bieber afirma que su fe en Dios lo ayudó a sentirse más estable, confiado y en paz con su vida por primera ver. “Ahora solo tengo esperanza en mi relación con Dios. No se basa en miedos ni en mi pasado, se basa en quien realmente soy”, añadió.

