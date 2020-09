Justin Bieber no deja de sorprender a sus fanáticos y este viernes estrenó “Holy”, su primera canción cristiana que ha grabado en colaboración con Chance The Rapper, la cual se ha convertido en tendencia en las redes sociales no solo por el contenido de la letra sino también por el video que la acompaña.

Este nuevo tema cuenta la historia de una pareja que no se rinde a pesar de las adversidades que les toca vivir y en el que se muestra que, a pesar de todo lo malo que nos puede pasar, siempre hay que mantener la fe en que algo mejor nos espera.

La actriz afroamericana Ryan Destiny es la encargada de interpretar el papel de la novia de Justin Bieber en el clip de este single que ha sido dirigido por el famoso Colin Tilley y en el que también participa el actor estadounidense de origen venezolano William Valderrama.

Además del mensaje cristiano, también hay un trasfondo que apuesta por la igualdad racial a través de la presencia de personajes de distintas ascendencias con el que Bieber pretende condenar las actitudes racistas como una forma de protesta contra los políticos.

El video de “Holy” fue lanzado en YouTube hace solo unas horas y ya acumula más de 8 millones de visualizaciones. En la descripción del clip, se puede leer el siguiente texto: “La nueva era ha comenzado para Justin Bieber con su primer sencillo HOLY con Chance the Rapper. Mucho más por venir”.

Con este mensaje, queda claro que esta no será la última canción cristiana de Justin Bieber quien, desde que inició su relación con Hailey Baldwin, su esposa, se ha mantenido alejado de los escándalos y ha cambiado por completo su imagen de adolescente malcriado por la de un hombre responsable centrado en su familia.

