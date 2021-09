Karol G no pierde su humildad a pesar de haberse consolidado como una de las artistas urbanas más exitosas de la actualidad; por ello, no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al conocer que las entradas para los dos conciertos que ofrecerá en Colombia ya se vendieron en su totalidad.

La intérprete de “Bichota” expresó toda la felicidad que le causó que no queden tickets para los shows que ofrecerá en su país natal a través de unos videos que compartió en su cuenta de Instagram, en los que se le ve que no puede dejar de llorar por la alegría que siente.

“Bueno solo quería grabar este video para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi ‘casa’ no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo”, inició.

“Yo he estado todo el día así (llorando) porque no me dio tiempo de celebrar el resultado (del primer sold out de su espectáculo en su tierra) cuando ya tenemos el segundo sold out así que solo puedo decir que los que van a ir, la vamos a pasar impresionante”, agregó.

La intérprete de “Bichota” aseguró sentirse “muy orgullosa y es muy lindo ver como la vida los últimos 14 años que llevo dedicándome a mi carrera, ha sido muy lindo ver como las cosas han evolucionada y han cambiado”.

Finalmente no dudó en agradecer a sus fans el éxito de su carrera y les pidió que luchen por sus sueños. “Y ojalá que todos los que estén viendo este video se motiven un montón porque les juro por Dios no es como que: ¡Ah, disfruta los 20′s que no se qué! Na’, trabaja los 20′s para que disfrutes los 30′s”, les dijo.

“Trabaja muy duro que hay muchas oportunidades, todo el mundo puede brillar y cumplir sueños es una cosa muy chimba (bueno)... Así que gracias y los amo mucho Medallo... Y todos los lugares donde hicimos sold out: PR (Puerto Rico), Miami, en todo Estados Unidos... No me lo creo, pero los amo mucho. ¡Gracias!”, culminó.

