Kim Kardashian abrió su corazón en una reciente publicación de Instagram y reveló la romántica historia que hay detrás de “Lost In The World”, exitosa canción de su esposo Kanye West.

En su mensaje público, la socialité contó que inicialmente esa canción fue un poema que Kanye West le escribió en su cumpleaños número 30.

“Para aquellos que no conocen la historia detrás de ‘Lost In The World’, Kanye no pudo encontrar algunas de las letras, pero luego se dio cuenta de que lo había hecho en un poema que me había escrito en la tarjeta que me dio por mi cumpleaños número 30”, contó la famosa celebridad.

“Tomó el poema que me escribió y lo convirtió en la canción”, reveló Kim e invitó a sus seguidores a revisar la tarjeta que su amado esposo hizo para ella.

Es importante mencionar que “Lost In The World” formó parte de “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, el quinto álbum de estudio del rapero y considerado uno los mejores del siglo XXI, según la revista Rolling Stone.

