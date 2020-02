Kobe Bryant partió hace un mes y esta terrible situación aún no ha sido superado por los familiares, amigos y fans de la estrella de Los Ángeles Lakers. Hasta el día de hoy nadie puede creer que el legendario basquetbolista ha partido, junto a otras ocho personas, entre ellas su menor hija de 13 años.

Unos días antes de celebrar el primer mes de su terrible fallecimiento, se organizó un emotivo homenaje que tuvo lugar en el Staples Center, la arena deportiva del Los Ángeles Lakers, lugar donde el deportista desarrolló la mayor parte de su carrera profesional.

A la cita se hicieron presentes muchas personas que adoran al deportista, su esposa Vanessa Bryant y madre de la pequeña Gianni, dio un devastador discurso en que dijo que su cerebro “se niega aceptar” que sus seres queridos ya no están a su lado.

Y en medio de estas celebraciones, muchos han recordado cual era el pensamiento de Kobe Bryant sobre la muerte y era mucho menos negativa de lo que uno hubiera pensado.

¿QUÉ PENSABA KOBE BRYANT SOBRE LA MUERTE?

En diversas entrevistas, Kobe Bryant habló sobre el pensamiento que tenía sobre la muerte en caso en algún momento se cruce por su camino y realmente lo que decía era sumamente sorprendente.

Esto es lo que dijo de la muerte cuando le preguntaron cuál era su relación con ella. “De comodidad, de comprensión. Se trata de entender que no puede existir la vida sin la muerte, no puedes tener luz sin oscuridad, Se trata de aceptarlo”, dijo con absoluta paz al sitio web The Ringer.

“Se trata de aceptar que todos vamos a morir porque si lo combates siempre vas a tener esa lucha interna contigo mismo así que me siento cómodo con ello”, expresó con una sonrisa llena de serenidad.

EL HOMENAJE A KOBE BRYANT

El homenaje que se realizó a Kobe Bryant fue muy emotivo y muchas personalidades dieron discursos que hicieron derramar más de una lágrima por la perdida del jugador, su hija y ocho personas más.

VANESSA BRYANT

Vanessa Bryant tomará acciones legales contra la empresa que operaba a helicóptero en el trágico accidente. (Foto: AFP)

Vanessa Bryant, dio un devastador discurso que hizo llorar a más de uno: “No podía verlo como una persona famosa o un increíble jugador de baloncesto. Era mi dulce esposo y el hermoso padre de nuestras hijas. Era mi todo. Quería que renováramos nuestros votos. Quería que Natalya (la mayor de sus hijas) se hiciera cargo de sus negocios y que viajáramos juntos por el mundo. Esperábamos envejecer juntos. Kobe era el MVP de sus hijas o el MVD (‘Most Valuable Dad’)", dijo.

Respecto a su hija señaló: “Gianna Bryant era un alma increíblemente dulce y gentil. Siempre me dio un beso de buenas noches y de buenos días. Hubo algunas ocasiones en las que pensé que se había ido al colegio sin decir adiós. La envié un mensaje de texto y decía ‘¿Sin beso?’ Y Gianna respondía con un 'Mamá, te besé, pero estabas dormida y no quería despertarte (...). No tendré la oportunidad de decirle lo hermosa que va en su día de bodas. No voy a tener la oportunidad de verla cambiar la historia del baloncesto femenino".

MICHAEL JORDAN

Michael Jordan lloró al recordar al legendario Bryant. "Todos siempre quisieron hablar sobre las comparaciones entre él y yo", dijo. "Solo quería hablar de Kobe" (Foto: AFP)

La leyenda del baloncesto Michael Jordan dio un emotivo discurso en el tributo a su “hermano pequeño” Kobe Bryant describiendo cómo le impactó su muerte y la estrecha amistad que les unía. “Cuando Kobe Bryant murió, una parte de mí también murió. Todo el mundo quería hablar sobre las comparaciones entre él y yo cuando yo en realidad tenía un gran orgullo (…). La forma en que me miraba era un desafío. Y yo le admiré por su pasión, porque raramente ves esta pasión en alguien que está tratando de mejorar cada día, no solo en el deporte sino como padre y como esposo”, dijo entre sollozos mirando a la esposa del basquetbolista.

Asimismo, contó cómo Kobe solía llamarlo a su casa a cualquier hora, incluso de madrugada, para preguntarle cuestiones sobre el juego, negocios o cualquier otro aspecto de la vida. “Al principio era exasperante, pero luego siempre conseguía sacar lo mejor de cada persona. Él hizo eso por mí. Él siempre quiso ser el mejor jugador de básquetbol que podía ser, y lo logró (...). Les prometo, de este día en adelante, viviré con los recuerdos y sabiendo que tuve un hermano pequeño al que intenté ayudar de todas las maneras que pude. Descansa en paz, hermano pequeño”.