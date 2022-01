Luego de su breve paso por la exitosa serie de Netflix “La casa de papel”, Sandra Gómez sorprende a sus miles de fanáticos al participar de uno de los eventos más importantes del mundo. Se trata del Rally Dakar 2022 que se realiza en Arabia Saudí, donde junto a su motocileta tratará de ubicarse en uno de los primeros lugares de la competencia.

Sandra Gómez Cantero es una actriz nacida en España y que, además, tiene como uno de sus hobbies el manejar motocicletas. En la competencia del Rally Dakar 2022 ella es la única mujer debutante en este evento.

Pero antes de eso, los fanáticos de “La casa de papel” pudieron conocer a Sandra Gómez gracias a su participación en la referida serie que ha sido considera una de las más vistas en la plataforma de streaming.

La deportista Sandra Gómez en el rally Dakar 2022. (Foto: Sandra Gómez / Instagram)

Cabe indicar que Sandra Gómez reemplazó a Úrsula Corberó, actriz española de “La casa de papel”, que interpreta a Tokio, en una de las escenas donde el mencionado personaje regresa a la Fábrica de Moneda y Timbre, donde se le ve vestida con un uniforme de policía manejando una moto. Para alegría de la propia doble de acción y de sus fanáticos, todos salió muy bien.

“Cuando llegas al rodaje, el director o el que se encarga de esa escena te dicen un poco la idea que tienen, pero por lo general no saben mucho de motos. Ellos te dicen su idea y tienes que ver si se puede hacer o no. Hay veces que pienso: Eso que me piden sólo puede hacerlo Toni Bou”, confesó la actriz a larazón.

¿DESDE CUÁNDO SANDRA GÓMEZ COMPITE EN EVENTOS DEPORTIVOS?

Sandra Gómez no es una piloto novata, pues, pertenece al equipo XRaids Clínicas Cres y lleva muchos años compitiendo en eventos deportivos junto a su inseparable compañera, su motocileta.

Ella empezó a competir desde los 8 años. Esto le permitió convertirse en campeona del Trial de Naciones con 15 años y luego en enduro donde se proclamó campeona del dificilísimo certamen del AMA Endurocross en Estados Unidos en el 2015.

Sandra Gómez ha participado en diversos eventos deportivos de motocicletas. (Foto: Sandra Gómez / Instagram)

¿POR QUÉ DECIDIÓ CONVERTIRSE EN DOBLE DE ACCIÓN?

En una entrevista con Mundo Deportivo, Sandra Gómez, brindó algunos detalles de su vida y de cómo así se inició en el mundo de la actuación convirtiéndose en doble de acción.

“Hago de ‘stunt rider’ porque me gusta y porque también tengo que vivir de algo (…) Para vivir también hago otros trabajos. Trabajo también como presentadora en ‘Garage TV’ y soy coordinadora de la Comisión Femenina la Federación Española de Motociclismo”, precisó.

Gómez indicó que a veces no le queda tiempo y, por ende, no pudo ver la serie “La Casa de Papel”.

SU PARTICIPACIÓN EN DAKAR 2022

Su participación en el Rally Dakar 2022, que inició el 1 de enero, ha sido muy productiva debido a que cuenta con el apoyo y entrenamiento de Lorenzo Santolino, quien actualmente es el español mejor clasificado en la general (6º).

“Le expliqué cómo funcionaba el roadbook, le transmití mi experiencia para que pudiera evitar la mayoría de errores que yo he cometido. Es un Dakar donde tiene que vivir la experiencia, conocer la carrera a la que se enfrenta, entender que es una disciplina muy peligrosa”, dijo el profesor a Mundo Deportivo.

Además de esas enseñanzas, Sandra Gómez proviene de una familia aficionada a las motos. Tiene a su hermano Alfredo Gómez, quien es uno de los mejores pilotos del mundo en hard enduro.