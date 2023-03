Varios famosos y otros personajes no públicos han opinado sobre la mediática ruptura de Gerard Piqué y Shakira. Entre ellos está Núria Tomás, ex novia del exjugador del Barcelona, quien ha hecho algunas declaraciones sobre el tema y se ha mostrado a favor de la cantante colombiana.

Como se recuerda, Gerard Piqué y Núria Tomás tuvieron una relación formal hace 13 años. Ellos fueron pareja durante un poco más de un año, pero terminaron. Luego, el exfutbolista español empezó un romance con Shakira. En aquel momento, se dijo que el catalán dejó a la joven por la intérprete del “Waka Waka” cuando se conocieron en un Mundial FIFA 2010.

Cuando Gerard Piqué y Shakira empezaron su relación, el nombre de Núria Tomás se hizo conocido. La joven era buscada por los medios de comunicación por ser la exnovia del deportista español. Ahora, más de una década después, ella ha salido a dar su opinión sobre la situación entre el exjugador del Barcelona y la barranquillera.

En su libro, Núria Tomás se define a sí misma como mujer, mamá, empresaria y actriz (Foto: Núria Tomás/ Instagram)

¿QUÉ DIJO NÚRIA TOMÁS SOBRE LA RUPTURA DE SU EX GERARD PIQUÉ Y SHAKIRA?

Núria Tomás fue abordada por Europa Press en un evento social y le preguntaron por la situación de Shakira y Gerard Piqué. La empresaria mostró su solidaridad con la cantante colombiana y le echó tierra a Clara Chía Martí.

Si bien es un tema del que no prefiere hablar, Núria Tomás reconoció que desde que tuvo una relación con Gerard Piqué se acostumbró a que los medios le pregunten por el exjugador del Barcelona. Ella no es una figura pública, pero entiende que aún la relacionen con él.

“Desgraciadamente me he acostumbrado ya y ni lo miro ni lo veo. Hace tantos años de eso que me resulta increíble que sigan nombrándome por ese tema pero lo asumo. Cuando estás con una persona pública es lo que hay y ya está, mientras una tenga claro dónde está su camino, en qué quiere entrar y en qué no pues…”, dijo la joven refiriéndose a Gerard Piqué.

Núria Tomás nació el 25 de junio de 1987 en España (Foto: Núria Tomás/ Instagram)

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las delcaraciones de Núria Tomás fue que mostró su solidaridad con Shakira. Recordemos que, años atrás, se le señaló a la intérprete colombiana como la causante de la ruptura de la empresaria española con Gerard Piqué.

“Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle… No te puedo decir nada pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una”, afirmó Núria Tomás.

¿QUÉ HACE AHORA NURIA TOMÁS?

Tras terminar su relación con Gerard Piqué, Núria Tomás siguió adelante con su vida y tuvo otras relaciones. La joven española se enamoró y tuvo dos hijas con August Puig Bosch, con quien se casará proximamente.

En el ámbito profesional, Núria Tomás escribió un libro y se conviirtió en toda una empresaria. De esta manera, la joven sigue los pasos de su padre.