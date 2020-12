La clásica serie de televisión “Little House on the Prairie” o también conocida como “La familia Ingalls” marcó a muchas generaciones que la vieron a lo largo de sus diez temporadas. Si bien, fue emitida entre setiembre de 1974 y marzo de 1983, con las retrasmisiones que tuvo llegó a gustar en la audiencia a nivel internacional que la hizo su preferida.

Como se sabe, esta popular serie es la adaptación de las novelas de Laura Ingalls Wilder, quien narra cómo es la vida en la frontera occidental y septentrional norteamericana del siglo XIX. Estuvo dirigida y producida por Michael Landon, quien también fue el protagonista interpretando a Charles Ingalls. En la trama, él junto a su esposa Caroline se trasladan a Walnut Grove, Minnesota, en busca de una comunidad mejor y de prosperidad para vivir; es así que se instalan en una pequeña granja, lugar donde crían a sus tres hijas: Mary, Laura y Carrie.

Aunque han pasado más de 45 años desde que fue estrenada, gran cantidad de gente aún recuerda a cada uno de los personajes que aparecieron en sus 207 episodios. Debido a que el tiempo pasó, varios desean saber ¿qué ha sido de la vida de los actores que estuvieron en ella? A continuación, te lo contamos.

MICHAEL LANDON COMO CHARLES INGALLS

Charles Ingalls es uno de los protagonistas. (Foto: NBC)

Michael Landon interpretó a Charles Ingalls, un hombre casero y patriarcal que tiene problemas para asentarse con su familia en Plum Creek, Minnesota, por lo que decide trasladarse junto a su familia a Walnut Grove.

Michael Landon, el actor que dio vida a Charles Ingalls. (Foto: Alan Light)

El actor, escritor, productor y director estadounidense dejó de existir a los 54 años, el 1 de julio de 1991, casi tres meses después de ser diagnosticado con cáncer de páncreas, el cual ya había producido metástasis hacia el hígado y los ganglios linfáticos.

KAREN GRASSLE COMO CAROLINE INGALLS

Caroline es la abnegada madre de familia. (Foto: NBC)

Caroline Ingalls es la esposa de Charles Ingalls con quien adopta tres niños con quienes forman una linda familia. Ella interpreta el papel de la abnegada madre de la serie.

Karen Grassle dio vida a Caroline. (Foto: Captura Today)

Tras la finalización de la serie, Karen Grassle siguió actuando en teatro y es cofundadora de la Compañía de Teatro de Santa Fe, de la que además es directora artística. Además, en 1985 protagonizó la película “Between the darkness and the dawn” y en 2006 interpretó el papel principal de la obra “Driving Miss Daisy”. Actualmente, tiene 78 años.

MELISSA GILBERT COMO LAURA INGALLS

Laura, una de las hijas de Caroline y Charles. (Foto: NBC)

Melissa Gilbert dio vida a Laura Ingalls, una de las hijas de Charles y Caroline. En la serie, se casa con el personaje de Dean Butler. Debido a que en la vida real, ella tenía sólo 15 años, pidió que con su pareja en la ficción sólo se abrazaran o se dieran un beso en la mejilla.

Melissa Gilbert dio vida a Laura. (Foto: Captura Today)

Tras la exitosa serie, Gilbert continuó trabajando en televisión. Hizo el personaje de Jean Donovan en la película “Elecciones del corazón”, apareció en el videoclip de “Los cazafantasmas”, en la película “Safe Harbour”, entre otros. Fue presidenta del Sindicato de Actores en os oportunidades, 2001 y 2003. Por sus contribuciones a la industria televisiva, obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Actualmente tiene 56 años.

MELISSA SUE ANDERSON COMO MARY INGALLS

Mary era la mayor de las hermanas. (Foto: NBC)

Melissa Sue Anderson interpretó a Mary Ingalls, la mayor de las hermanas, quien pierde la vista. Este personaje se convierte en profesora de una escuela para invidentes y se casó con su colega Adam Kendall, interpretado por el actor Lindwood Boomer.

Melissa Sue Anderson interpretó a Mary. (Foto: Captura de Today)

Tras participar en la serie, en 1981 protagonizó a Virginia en el filme de terror “Happy Birthday to Me” e intervino en películas televisivas. Se casó con Michael Sloan con quien tiene dos hijos. Desde el año 2002 vive en Montreal, Quebec, Canadá. Actualmente, tiene 58 años.

LINDSAY Y SIDNEY GREENBUSH COMO CARRIE INGALLS

La pequeña Carrie. (Foto: NBC)

Lindsay y su hermana gemela Sidney interpretaron a Carrie Ingalls, la niña de tres años de la familia.

Lindsay Greenbush interpretó a Carrie. (Foto: Captura Today)

Tras el final de la serie su carrera artística no consiguió despegar. Sidney intervino en una película llamada “Hambone and Hillie”, mientras que Lindsay hizo una aparición en un episodio de la serie “Matt Houston”. Una y otra abandonaron la interpretación siendo adolescentes. Lindsay ha dedicado su vida al deporte y practica el boxeo aficionado. Por su parte, Sidney se dedica a la cría de caballos y al diseño de joyas. Actualmente tienen 50 años.

OTROS PERSONAJES

Alison Arngrim como Nellie Oleson

Nellie era la hija mayor de los Oleson. (Foto: NBC)

Alison Arngrim tuvo el papel de Nellie Oleson, la hija mayor de los Oleson. La menor tiene el carácter de su madre, pues a menudo es repulsiva, orgullosa y siempre planeando humillar a Laura.

Alison Arngrim interpretó a Nellie. (Foto: Captura Today)

Tras el fin de “La familia Ingalls”, ha aparecido en algunas series y películas. También ha desarrollado una carrera teatral, incluyendo C”onfessions d’une garce de la prairie”, estrenada en Francia y en la que rememora la grabación de la serie que la hizo famosa. Su actividad se centra en proyectos benéficos, especialmente de lucha contra el Sida y los abusos a la infancia, que ella misma reconoció haber padecido. Actualmente tiene 58 años.

Matthew Labyorteaux como Albert Quinn Ingalls

Albert fue hijo adoptado de los Ingalls. (Foto: NBC)

Matthew Labyorteaux interpretó a Albert Quinn Ingalls, quien fue adoptado por los Ingalls. Es un niño de 10 años, de pasado desconocido y malos hábitos iniciales. Se conoce con la familia cuando se trasladan a Winoka, en el primer capítulo de la quinta temporada en 1978.

Matthew Labyorteaux fue Albert Quinn Ingalls. (Foto: Captura Today)

El actor protagonizó en 1977 la serie “The Red Hand Gang” como Frankie. En sus años más activos apareció en series como “The Rookies”, “The Bob Newhart Show” y “Lou Grant”. Recientemente trabajó como actor de voz en videojuegos y cine. Actualmente tiene 54 años.

Dean Buttler como Almanzo James Wilder

Almanzo James Wilder se convirtió en el esposo de Laura. (Foto: NBC)

El actor Dean Buttler deio vida a Almanzo James Wilder, quien apareció en la serie entre 1979-1983. En la ficción se casa con Laura.

Dean Buttler fue Almanzo. (Foto: Captura Today)

Durante una entrevista a Today, donde parte del elenco se encontró, Buttler agradeció el trabajo realizado por Michael Landon, quien dio vida a esta serie que gusta hasta ahora al público.