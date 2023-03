Valery Córdoba Chavarría es una joven de Colombia que durante 32 meses vivió en la calle; sin embargo, logró recuperarse y ahora se dedica a ayudar a quienes más lo necesitan.

Por culpa de las drogas, la joven, de solo 15 años, se refugió en un peligroso sector de Medellín y muchos pensaron que difícilmente podría salir de allí. Afortunadamente, recibió la ayuda de su familia y unos desconocidos, quienes le dieron una nueva oportunidad de vida.

“Es duro, pero lo bueno es saber que yo pude. O sea, solo con una ayuda y solo por un video puedo estar donde estoy en estos momentos. Se siente tan bien, se siente genial uno saber que, mano, lo logré”, dijo la joven en conversación con Noticias Caracol.

Ahora, gracias al dinero que genera mediante las redes sociales, Valery brinda apoyo a personas que viven el mismo drama que ella en el pasado.

Vivió un infierno durante casi 3 años

“Yo me conozco estas calles. Me metía debajo los puentes, me decían ¿no te da miedo? No me da miedo porque uno por un hijo da la vida”, declaró por su parte Sandra Chavarría, madre de la adolescente.

Durante casi 3 años, la ahora influencer estuvo viviendo en las calles; no obstante, todo cambió cuando Jonathan, un joven de 33 años que ayuda a personas sin hogar, la convenció de cambiar de vida.

“Pudimos llevarla a un proceso totalmente voluntario, con un consentimiento claro de la mamá. Y gracias a Dios, a muchas personas que se solidarizaron con este caso, pudimos llevarla a que tomara un proceso de resocialización”, señaló el sujeto.

En la actualidad, Valery se dedica a compartir historias similares a la suya mediante sus redes sociales, donde acumula 150 mil seguidores.

“Vamos a ayudar a esas personas que están también en la calle, porque eso es lo que yo necesito hacer y con lo que me voy a sentir tranquila que es ayudando a los demás habitantes de calle”, indicó la joven.

Vive en la calle como indigente, pero es dueño de varias empresas en Canadá

Semanas atrás, se dio a conocer el caso de Jordan, un empresario canadiense de 43 años que vive como indigente en las calles de Medellín, Colombia.

Quien dio a conocer la historia fue el usuario Stylacho, un joven que mediante su cuenta de TikTok se dedica a brindar ayuda a personas de bajos recursos.

Según el tiktoker, ya había visto a Jordan un par de veces en ‘el Bronx’, una conocida calle de Medellín, y llamó su atención que luzca como un extranjero. Así, se animó a acercarse para hablar con él y conocer más sobre su caso.

Jordan reveló que nació en Toronto, Canadá, y que llegó a Colombia en 2019. Su plan era quedarse un año como turista, pero la llegada de la pandemia lo cambió todo, pues se vio obligado a estar encerrado en su cuarto de hotel.

Una vez que la situación sanitaria mejoró, el sujeto empezó a consumir sustancias ilícitas, lo que lo llevó a las calles. Ahora, asegura ser feliz pues “vive como un rey” y “la vida es barata”.

En Norteamérica, el canadiense es dueño de varios negocios. Debido a su ausencia, su madre de 85 años los administra y no tiene idea de cómo está su hija, quien recibe dinero mensualmente mediante una persona encargada.

Por ahora, el norteamericano no planea volver a Canadá, pues señala sentirse “en familia” con los demás habitantes de la calle. Por otra parte, espera que su madre no se entere de que vive como indigente.