Tras el revuelo que causó la “BZRP Music Sessions 53″, Shakira volvió a lanzar una nueva indirecta contra su expareja Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí. Esta vez, la colombiana publicó un video en sus redes sociales en el que apareció trapeando su casa al ritmo de la canción “Kill Bill”, de SZA, lo que causó revuelo porque el tema habla de “matar a su ex”.

Fue el 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando Shakira compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde apareció vestida completamente de negro, utilizando unos tacones del mismo color y con trapero en mano limpiando su casa, mientras que se escucha de fondo el tema “Kill Bill”, que hablar de una mujer herida luego de terminar con su pareja.

La canción le pertence a la intérprete estadounidense conocida como SZA y se estrenó en 2022. “Kill Bill” cuenta la historia de una mujer lastimada después de una ruptura amorosa y quele afecta ver a su expareja muy feliz con otra. Una letra que visiblemente refleja lo que está pasando Shakira. Pero, ¿qué dice exactamente la canción? Aquí te lo contamos.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, anunciaron su separación a principios de junio de 2022, tras más de una década de relación (Foto: Shakira/ Instagram)

LETRA EN ESPAÑOL DE LA CANCIÓN “KILL BILL” DE SZA

Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida

Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz

Odio verte feliz si no soy yo la razón

Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura

Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres

No quiero a ninguno, solo te quiero a ti

Si yo no puedo tenerte, nadie debería

Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que sola

Tengo la sensación de que es una causa perdida

Tengo la sensación de que realmente la amas

Este mensaje será una prueba, el mensaje es una prueba

Intento resolver esto contigo, sin asesinatos, sin crímenes pasionales

Pero, maldita sea, estabas fuera de mi alcance

Estabas en el mercado con tu frutita perfecta

Ahora estoy admirada, a ver hasta donde llega mi paciencia

Ahora que estás boca abajo, me tienes cantando sobre eso

Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura

Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres

No quiero a ninguno, solo te quiero a ti

Si yo no puedo tenerte, nadie lo hará

Yo, yo, yo tal vez mate a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que sola

Lo hice todo por amor (amor

Lo hice todo sin drogas (drogas)Lo hice todo sobria

Lo hice todo por nosotros, oh

Lo hice todo por amor (amor)Lo hice todo sin drogas (drogas)

Lo hice todo sobria

¿No sabes que lo hice todo por nosotros?

Oh, acabo de matar a mi ex, no es la mejor idea (idea)

Maté a su novia a continuación, ¿cómo llegué hasta aquí?

Acabo de matar a mi ex, aunque todavía lo amo (lo hago)

Prefiero estar en el infierno que sola.

VIDEOCLIP DE LA CANCIÓN “KILL BILL” DE SZA

LA PUBLICACIÓN DE SHAKIRA EN SAN VALENTÍN DEDICADA A GERARD PIQUÉ

A través de su cuenta de Instagram, Shakira se mostró limpiando su casa mientras suena de fondo la canción “Kill Bill”, de SZA, que habla de una mujer lastimada después de una ruptura amorosa. Inmediatamente, los usuarios en las redes sociales afirmaron que se trataría de una nueva indirecta de la colombiana a su expareja Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí.