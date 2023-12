Llegó diciembre y muchos no saben qué regalarle a los menores de la casa, por lo que no encuentran mejor opción que obsequiarles un billete de lotería. Si tú también lo haces o tenías en mente esta idea, no lo hagas.

Resulta que, sin saberlo, podrías ocasionarle un daño a los más pequeños del hogar; así que para que no te queden dudas del porqué deberías evitar hacerlo, en los siguientes párrafos te lo contamos.

¡NO REGALE BILLETES DE LOTERÍA!

De acuerdo con una investigación, las experiencias de juego en la primera infancia, en las que se incluyen las loterías, “aumentan el riesgo de desarrollar problemas de juego en el futuro”. Pensando en ello, el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego (NCPG) y el Centro Internacional para Problemas de Juego Juvenil y Conductas de Alto Riesgo de la Universidad McGill en Canadá lanzaron la Campaña Donar Responsablemente, que hasta 2021 se llamaba Campaña de Lotería Navideña de Juego Responsable.

Esta iniciativa se inició desde 2003 cuando organizaciones y loterías mostraron su preocupación por el incremento en los juegos de azar en menores de edad durante la temporada navideña, ya que muchos adultos simplemente les regalaban billetes de lotería en lugar de buscar otras opciones.

El director ejecutivo de NCPG, Keith Whyte, dijo: “La campaña Gift Responsfully educa a las comunidades sobre los billetes de lotería, que son la forma de juego con el mayor nivel de participación. Esto explica por qué los billetes de lotería no son apropiados como regalo para los niños. Los minoristas que venden productos de lotería y los adultos que los compran aprenden que la exposición temprana a actividades de juego a través de obsequios de lotería, como billetes raspaditos, aumenta la posibilidad de que los niños desarrollen una adicción al juego a medida que crecen”, se lee en su sitio web.

Por su parte, Jeffrey Derevensky, director del Centro Internacional para Problemas de Juego Juvenil y Comportamientos de Alto Riesgo, la campaña busca que se fomente el juego responsable al regalar billetes de lotería solamente a adultos, no sólo en Navidad, sino todo el año.

A esta iniciativa se unieron las loterías canadienses y estadounidenses elegibles, junto con numerosas loterías internacionales y organizaciones ajenas a la lotería y muchos miembros del NCPG.