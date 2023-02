A cinco años de cárcel, ocho años de libertad condicional y cien horas de servicio comunitario fue sentenciado Pablo Lyle tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de un sexagenario en una calle de Estados Unidos.

La decisión de la jueza se dio a conocer este 3 de febrero de 2023, en una audiencia que duró más de tres horas. Cabe señalar que la Fiscalía había solicitado 15 años de prisión contra el actor, pero tomando en cuenta algunas atenuantes, la condena disminuyó. La defensa del mexicano, quien estaba esposado y con el uniforme de prisión, tiene 30 días de plazo para apelar la sentencia.

“Este es uno de los casos más difíciles que he tenido que atender. Mi motivación es imponer una sentencia justa y este caso no ha dejado de estar en mi cabeza desde 2019; esto no ha dejado de estar en la mente y el corazón de la familia del señor Hernández y de la familia del señor Lyle, tanta gente se ha visto afectada por lo que pasó ese día. El señor Hernández no merecía morir”, señaló la magistrada de Miami.

Pero ¿qué pasó exactamente aquel trágico día? A continuación, te contamos lo que ocurrió y cómo se desarrolló la audiencia del protagonista de “Mirreyes vs Godínez”.

Pablo Lyle lloró al escuchar su sentencia por la muerte de un cubano. (Foto: EFE)

EL DÍA DEL INCIDENTE: MARZO DE 2019

Los hechos se remontan al 31 de marzo de 2019 en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Aquel día, Pablo Lyle se trasladaba al aeropuerto tras haber disfrutado sus vacaciones junto a su familia; él iba a bordo de un vehículo manejado por su cuñado Lucas Delfino, quien al parecer tomó una salida equivocada y terminó cerrándole el paso a la unidad que conducía Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años.

El sexagenario aprovechó el semáforo para bajar de su carro e increparle a Delfino por su accionar, ambos empezaron a discutir; incluso el familiar del actor descendió de su auto para continuar con el cruce de palabras, pero al notar que su vehículo empezó a moverse por sí solo, fue tras él. En ese momento, bajó Lyle y se dirigió de frente a Juan Ricardo para lanzarle un puñete en la cara, haciendo que se desplome y su cabeza se golpee en el pavimento, dejándolo tendido, mientras que él actor siguió su trayecto.

Hernández sufrió una lesión traumática cerebral y después de permanecer cuatro días hospitalizado, dejó de existir.

¿QUÉ DIJO PABLO LYLE EN SU DEFENSA?

De acuerdo con el acta de arresto, Pablo Lyle aseguró que cuando Juan Ricardo Hernández se acercó a la unidad de su cuñado, donde también estaba la esposa de este y sus hijos, el sexagenario empezó a golpear la ventana e insultar a Delfino, algo que empeoró cuando este bajó de su vehículo, que a los pocos segundos empezó a rodar, y él al no poder detenerlo se puso nervioso y entró en pánico, pues temía perder a su familia.

Cuando Lucas volvió y tomó el control de la unidad, el actor bajó y al notar que el cubano se le acercó alzando sus manos, creyó que lo iba a atacar, por lo que actuó en defensa propia.

EL actor truncó su carrera que estaba en ascenso (Foto: Pablo Lyle / Instagram)

UNA CARRERA ACTORAL PROMETEDORA SE TRUNCÓ

Tras el incidente que fue registrado por una cámara de seguridad de una gasolinera y la versión de un testigo que se encontraba en dicha intersección, quien acusó a Pablo Lyle de ser agresivo, su carrera actoral que estaba despegando de pronto se vio truncada.

Él fue encontrado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

Pablo Lyle durante la audiencia este 3 de febrero de 2023 (Foto: Telemundo / Twitter)

EL DÍA DE LA AUDIENCIA

Habla Pablo Lyle

Pablo Lyle por primera vez en todo este proceso que se le sigue habló sobre el incidente que produjo la muerte del sexagenario, a cuya familia pidió disculpas. “Realmente lo siento desde el fondo de mi corazón. Sé que han perdido a alguien muy importante en su vida y sé que no puedo hacer nada para traerlo de vuelta. Lo siento mucho, es la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida”, manifestó.

Habló la esposa de Lyle

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, habló en la audiencia y dijo sentirse orgullosa de la persona con la que se casó, pues fue testigo de su dolor y arrepentimiento por lo sucedido.

¿Qué dijo la esposa de Juan Hernández?

Mercedes Arce, esposa del fallecido Juan Hernández, y el hijo de la víctima pidieron la pena máxima de 15 años por haber acabado con vida de una persona sana.

La fiscalía fue directa contra el actor

“Hablamos de falta de responsabilidad, el acusado responsabiliza a la víctima de sus acciones. Las decisiones del acusado ameritan repercusiones”, indicó el fiscal que pedía 15 años de cárcel para el histrión.

¿Qué respondió la defensa de Lyle?

La defensa de Pablo Lyle pidió que a la jueza tomar en cuenta los antecedentes del actor, de quien aseguraron que actuó producto de miedo. Ellos pidieron una pena de un año y un día.