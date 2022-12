La cantante argentina Lali Espósito finalmente llegó a su natal Argentina, procedente de Qatar, donde disfrutó unos días plenos pues vivió la experiencia de cantar el Himno Nacional de la albiceleste en la gran final en el estadio Lusail.

Lali Espósito no cabía en su alegría pero estas celebraciones se vieron empañadas por un hecho muy penoso que ocurrió con ella: un hincha argentino la agredió sexualmente en pleno encuentro de Francia vs. Argentina.

Según las imágenes que se viralizaron a través de las redes sociales, Lali Espósito fue atacada por un desconocido durante la ronda de penales y precisamente en el último gol que le dio la victoria a los albicelestes.

La artista de la música llegó al Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires y ahí la esperaba un gran número de seguidores, así como los medios de comunicación argentinos.

“No sé si se puede describir, fue un poco loco, una fantasía, bizarro y emocionante. Creo que cuando algo es tan enorme, todo se reduce a pensar en tus amigos, como en tus seres queridos y como que te concentrás en eso porque los nervios son muchos, como te imaginarás”, señaló la artista de 31 años.

“En un par de horas me tuve que preparar. Llamando a mi profesora de canto diciéndole: “no puedo, no puedo”. Y ella diciéndome: “sí, claro que podés”. Gente hermosa que me ayudó para que en poquito tiempo me pueda preparar para semejante evento”, agregó.

Lali Espósito y su reacción tras ataques sexuales en la final

Sin embargo, Lali espósito no fue ajena al crudo momento que vivió en plena celebración de Argentina como campeón del mundo.

“No, me voy a enfocar en lo lindo. Lamentablemente pasamos por eso todo el tiempo”, señaló escuetamente Lali Espósito.

una paja q le pregunten, pero su respuesta 🛐“Repudiemos todo lo que vemos todos los días, no sólo lo que le hacen a una Lali Esposito en un video viral” SIEMPRE SIEMPRE con las palabras justas, lamentablemente es una realidad q vivimos todas las mujeres

pic.twitter.com/jTkCjhi60j — Jo✨ (@joxg12) December 21, 2022

En pleno estadio de Lusail, la cantante de 31 años se encontraba, al igual que todos los asistentes, concentrada en el último gol que le daría la victoria a Argentina y posteriormente el título mundial.

Lali observaba atentamente cuando, de pronto, se acerca por detrás suyo un hincha que vestía la camiseta de Argentina, le toca la cintura y le roza en contados segundos.

QUE ASCO COMO EL PAJERO DE ATRAS VA CON TODA LA INTENCION APOYAR A L4L1 pic.twitter.com/nNLsrz1FXC — sofi (@lalibydiva) December 19, 2022





