Larissa Riquelme saltó a la fama hace exactamente 10 años, durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando llamó la atención de los fotógrafos que cubrían este torneo internacional no solo por su belleza, sino también por la forma de alentar al equipo de Paraguay, su selección.

Desde entonces se hizo conocida como la ‘Novia del Mundial’. Ella no puede ocultar el cariño que guarda por nuestro país y en diálogo con este diario reveló que siente que “hoy se enfrentan sus dos corazones”, en referencia al partido entre Perú y Paraguay.

A pesar que ha pasado una década desde que saltó a la fama aún sigue vigente y ni ella misma entiendo cómo es este posible. “Cada vez que llega un encuentro de la selección estoy a full respondiendo mensajes de muchos medios y sobre todo de ustedes que son un país yo quiero muchísimo”, nos dice.

“Sinceramente no sé cómo sigo aún, pero creo que también es porque he marcado un antes y un después a nivel mundial y sobre todo en el fútbol. Hoy creo que la combinación perfecta es una hermosa mujer que sabe de fútbol”, agrega.

Sobre sus proyectos nos dijo: “Estoy en un programa en Canal 13 que llama ‘Hotel Jaja’ y sigo trabajando como figura en mi país, pero sobre todo en redes sociales, donde he sido elegida como la mejor influencer de Paraguay entre más de 11 mil candidatos”. Además, cuenta que tiene otras propuestas que está analizando.

También tiene el deseo de regresar a nuestro país y si se presentara una oferta laboral, ella estaría “encantada de aceptar”. “Por supuesto, eso no se pregunta. Me encantaría volver al Perú y compartir con la gente. ¡Qué hermosos recuerdos tengo de Perú! Me encantaría ir de vacaciones (...) Espero que después que pase toda esta situación que estamos viviendo (la pandemia) pueda volver”, manifestó.

Larissa Riquelme también nos confirmó que continúa su relación con el futbolista Jonathan Fabbro, a pesar que él se encuentra en prisión tras ser sentenciado a 14 años de cárcel por abusar de su sobrina. A sus 35 años, también sueña con convertirse en madre y para ello ha congelado sus óvulos.

“Obviamente yo deseo ser madre, pero seguramente se va a dar en su momento, este momento seguro aún no lo es, pero tengo cuatro sobrinos a los que amo con todo mi ser (...) Yo hace aproximadamente cinco años, congelé mis óvulos y aún los tengo, así que en cualquier momento puede ser”, finalizó.

