En comunicación telefónica con el programa “Mujeres al Mando”, Laura Bozzo reveló detalles de cómo se vive el brote del coronavirus (COVID-19) en México. Además, aprovechó para enviar un fuerte mensaje a Thalía por criticar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La cantante mexicana cuestionó al presidente de México por decir a los ciudadanos que "sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes y a las fondas porque eso es fortalecer la economía familiar”. “No, mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir”, dijo Thalía en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Según la presentadora peruana, la intérprete de “No me acuerdo” no tiene “autoridad” para criticar lo que está pasando en México puesto que ella radica en Estados Unidos.

“(En México) no hay una pandemia. No sé qué video viralizó Thalía pero ella es una persona que hace muchos años vive en Estados Unidos, ella ya es ciudadana norteamericana y no conoce mucho lo que estamos pasando en México. Fácil es criticar desde fuera si no conoces la realidad exacta del país”, manifestó.

Bozzo sostuvo que muchos ciudadanos en México están teniendo medidas de prevención para no contagiarse del virus. “Acá (México) prácticamente todos los restaurantes han cerrado, menos las actividades de primera necesidad”, declaró.

“Están dando una serie de beneficios a los trabajadores para mantenerse en sus casas. No es por ley ni obligatorio, pero la propia sociedad lo está haciendo”, agregó.

