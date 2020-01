Leonardo DiCaprio cuenta que se identificó de inmediato con el papel de Rick Dalton que Quentin Tarantino había creado para Érase Una Vez en Hollywood y aunque su carrera a lo largo de la trayectoria profesional ha tomado siempre un curso diferente, sintió una conexión instantánea con el personaje.

Uno de los comentarios emitidos fue: “Este tipo está en las afueras de los tiempos que están cambiando y se queda atrás”, dice Leonardo DiCaprio sobre Rick Dalton. Agregando luego "Es intrínsecamente alguien a quien conocí creciendo en la industria. En muchos sentidos, es un hombre que se enfrenta a su propia mortalidad. Estamos en una industria donde el cine y la televisión te inmortalizan, pero él se está dando cuenta de que la cultura y la industria lo han pasado por alto ".

Sin duda un personaje que dejó algo de sí dentro de DiCaprio y por lo que vimos en su interpretación en la película lo hizo interpretar este personaje de una manera espectacular por lo cual dejó atónitos a muchos críticos llevandolo así a la nominación de Oscar por Mejor Actor, así como también que se lograra una nominación como Mejor Película y por si fuera poco nominación por Mejor Director para Tarantino.

Tendrá Leonardo DiCaprio lo suficiente para esta próxima entrega de los Oscar para llevarse consigo el que sería el segundo premio de la academia en toda su carrera como Actor de Hollywood? Sin embargo por los momentos, entérate de todos los detalles sobre la vida y carrera de este famoso Actor que ha sido aclamado por muchos fans y por lo visto bastante popular entre muchas modelos del medio.

Quien es Leonardo DiCaprio?

Leonardo DiCaprio es un actor conocido por sus papeles vanguardistas y poco convencionales. Comenzó en la televisión antes de pasar al cine, obteniendo una nominación al Oscar por su papel en What’s Eating Gilbert Grape (1993).

En 1997, DiCaprio protagonizó el drama épico Titanic de James Cameron, que lo convirtió en una estrella. El actor también se ha emparejado con el icónico director Martin Scorsese para varios proyectos, incluidos The Aviator (2004) y The Departed (2006). Sus películas más recientes incluyen Inception (2010), Django Unchained (2012), The Wolf of Wall Street (2013) y The Revenant (2015), ganando su primer Oscar por el último.

Nacimiento y niñez de Lenardo DiCaprio

Nacido el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles, California, Leonardo Wilhelm DiCaprio es el único hijo de Irmelin y George DiCaprio. Sus padres se divorciaron cuando aún era un niño pequeño. DiCaprio fue criado principalmente por su madre, una secretaria legal nacida en Alemania. A pesar del divorcio temprano de sus padres, DiCaprio permaneció cerca de su padre, un dibujante de cómics y distribuidor.

Con el impulso de sus padres, DiCaprio exploró su lado creativo, desarrollando un temprano interés en la actuación. “Me encantaba imitar a la gente ... Me encantaba bromear con mis padres y crear diferentes personajes. Me gustaba hacer mis propias parodias caseras”, dijo DiCaprio a Backstage. Pero no tuvo mucho éxito en Hollywood hasta que llegó a la adolescencia.

Inicios difíciles de Leonardo DiCaprio

Durante años, DiCaprio tuvo problemas para conseguir un agente. Un agente incluso recomendó que DiCaprio cambiara su nombre a Lenny Williams para mejorar su atractivo. Sin embargo, a principios de la década de 1990, el floreciente actor comenzó a trabajar regularmente en televisión.

Sus primeros créditos incluyen apariciones especiales en programas como The New Lassie y Roseanne. También consiguió un papel en la comedia dramática Parenthood. Si bien el programa resultó ser de corta duración, DiCaprio se encontró con el actor Tobey Maguire mientras hacía la serie y los dos han seguido siendo buenos amigos desde entonces.

En 1991, DiCaprio dio un salto adelante cuando fue elegido como semi-regular en la comedia familiar Growing Pains, con Kirk Cameron y Alan Thicke. Hizo su debut cinematográfico en la película de terror de bajo presupuesto Critters 3 ese mismo año, pero tuvo la oportunidad de demostrar su talento como actor serio dos años después.

Películas de Leonardo DiCaprio

“This Boy’s Life”, demostrando que era más que un adolescente guapo, DiCaprio protagonizó junto a Robert De Niro en This Boy’s Life. La película profundizó en la difícil relación entre un niño y su padrastro abusivo en esta adaptación de las memorias de Tobias Wolff. DiCaprio impresionó a los críticos, manteniéndose en la pantalla contra el peso pesado interino De Niro. “What’s Eating Gilbert Grape?” DiCaprio volvió a llamar la atención con su actuación en What’s Eating Gilbert Grape? (1993), coprotagonizada por Johnny Depp.

Su interpretación de un niño con discapacidad mental le valió una nominación al Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto. Los elogios que recibió de esta película solidificaron la reputación de DiCaprio como un talento a tener en cuenta.

“The Basketball Diaries” y “Romeo + Juliet” DiCaprio continuó con proyectos cinematográficos interesantes y diversos: protagonizó el drama de 1995 The Basketball Diaries y trabajó con Russell Crowe, Sharon Stone y Gene Hackman en Western The Quick and the Dead ese mismo año. En Romeo + Juliet (1996), el recuento moderno de Baz Luhrmann de la trágica historia de amor de William Shakespeare, DiCaprio interpretó a Romeo para Julieta de Claire Danes.

“Titánic” Fue otra trágica historia de amor que ayudó a impulsar la carrera de DiCaprio a un nuevo nivel en 1997. Coprotagonizó junto a Kate Winslet en el Titanic de James Cameron, sobre el hundimiento del transatlántico titular. En la película, interpreta a Jack, un artista pobre que se enamora de la rica y bella Rose a bordo. La pareja se enfrenta al peligro no solo del prometido de Rose sino del barco en sí mismo después de chocar contra un iceberg.

Con un presupuesto de producción que superó los $ 200 millones, fue la película más cara jamás realizada en ese momento. Titanic se convirtió en un gran éxito de crítica y comercial. Obtuvo 14 nominaciones a los premios de la Academia y ganó 11, llevándose a casa honores tan distintivos como Mejor película y Mejor director. Fue la primera película en alcanzar la marca de mil millones de dólares en ventas internacionales. El éxito de la película también mostró que DiCaprio podía manejar los roles tradicionales de Hollywood.

Rápidamente se convirtió en una celebridad mundialmente famosa con un creciente número de admiradores, su encanto y su aspecto juvenil lo llevaron a la lista de la revista People de las “50 personas más bellas” en 1997 y 1998.

La Musa de Scorsese: “The Aviator” a “The Departed” Después de Titanic, DiCaprio tuvo una baja en su carrera, ya que The Man in the Iron Mask (1998) y The Beach (2000) demostraron ser decepcionantes tanto financiera como artísticamente. Sin embargo, DiCaprio pronto se recuperó.

Él demostró su rango como actor en dos características notables de 2002, Catch Me if You Can de Steven Spielberg y Gangs of New York. La última película sirvió como el primero de muchos proyectos en los que DiCaprio trabajaría con el famoso director Martin Scorsese.

En The Aviator (2004) de Scorsese, DiCaprio asumió el desafío de interpretar a uno de los empresarios más famosos de Estados Unidos, recibiendo otra nominación al Premio de la Academia por su interpretación del excéntrico y solitario Howard Hughes.

En 2006, protagonizó un par de películas bien recibidas, Blood Diamond y The Departed. DiCaprio obtuvo su tercera nominación al Premio de la Academia por Blood Diamond, un thriller dramático sobre la búsqueda de una gema preciosa en Sierra Leona, devastada por la guerra. Para la convincente saga criminal dirigida por Scorsese “The Departed”, coprotagonizó junto a Matt Damon y Jack Nicholson.

“Revolutionary Road”, “Inception” y “Shutter Island” En 2008, DiCaprio se reunió con Winslet en “Revolutionary Road”, una película tensa sobre una pareja suburbana de la década de 1950 que enfrenta una miríada de problemas personales. Exploró un futuro fantástico en el inicio de Christopher Nolan (2010), donde la tecnología permite a las personas invadir los sueños de los demás. Ese mismo año, DiCaprio protagonizó el thriller Scorsese “Shutter Island”.

“J. Edgar”, DiCaprio asumió otra figura famosa en el drama biográfico de 2011 J. Edgar. Dirigida por Clint Eastwood, la película explora la vida de J. Edgar Hoover, quien dirigió el FBI durante casi cinco décadas.

Para prepararse para el papel, DiCaprio realizó una extensa investigación y visitó muchas de las guaridas de Hoover en Washington, DC “Me encanta interpretar personajes históricos simplemente porque hay mucha información increíblemente diversa e interesante sobre un personaje cuando puedes investigar su vida”, explicó. al backstage “Muchas de las cosas que nunca podrías inventar como escritor”.

“Django Unchained” En 2012, DiCaprio apareció como dueño de esclavos en Western Django Unchained de Quentin Tarantino, coprotagonizada por Jamie Foxx, Kerry Washington y Christoph Waltz. Al año siguiente, se volvió a unir con Luhrmann para interpretar a uno de los personajes más interesantes de la literatura, interpretando a Jay Gatsby en la adaptación del clásico de F. Scott Fitzgerald “The Great Gatsby”.

“The Wolf of Wall Street” DiCaprio volvió a unir fuerzas con Scorsese en el drama de 2013 The Wolf of Wall Street, basado en las memorias de Jordan Belfort, quien ganó notoriedad por defraudar a los inversores mientras se llenaba los bolsillos en la década de 1990.

La interpretación de DiCaprio de Belfort le valió un Globo de Oro al Mejor Actor, junto con nominaciones a los Premios de la Academia a Mejor Actor y Mejor Película. Jonah Hill, Margot Robbie y Matthew McConaughey también protagonizaron la película. Wolf más tarde provocó problemas legales, con un ex asociado de Belfort, Andrew Greene, alegando que el personaje de la película basado en él fue “retratado como un criminal, consumidor de drogas, degenerado, depravado y / o desprovisto de cualquier moralidad o ética”.

Presentó una demanda contra las compañías de producción asociadas con la función, incluidas Paramount Pictures, Red Granite Pictures, Scorsese’s Sikelia Productions y DiCaprio’s Appian Way Productions. Luego DiCaprio gana un Oscar por ‘The Revenant’ A finales de 2015, DiCaprio protagonizó The Revenant como Hugh Glass, un hombre de la frontera de 1820 obligado a soportar el desierto después de ser dado por muerto.

Dirigida por Alejandro González Iñárritu, la película fue difícil de rodar debido al clima frío, pero de inmediato generó un gran revuelo de premios, ganando una gran cantidad de nominaciones al Globo de Oro.

Al ganar al Mejor Actor, el popular DiCaprio recibió una gran ovación de sus compañeros y elogió a Iñárritu por su visión, al tiempo que pidió apoyo a las comunidades indígenas y la protección de los entornos naturales. “Making The Revenant" era sobre la relación del hombre con el mundo natural. Un mundo que colectivamente sentimos en 2015 como el año más caluroso en la historia registrada ... El cambio climático es real, está sucediendo en este momento”, dijo.

"Es la amenaza más urgente que enfrenta toda nuestra especie, y tenemos que trabajar colectivamente juntos y dejar de procrastinar. Necesitamos apoyar a los líderes de todo el mundo que no hablan por los grandes contaminadores, pero que hablan por toda la humanidad, por el pueblos indígenas del mundo, por los miles y miles de millones de personas desfavorecidas que serían las más afectadas por esto ".

“Érase una vez en Hollywood” A principios de 2018, DiCaprio firmó para protagonizar Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, que se dice que se basa en los eventos que rodearon los notorios asesinatos de Charles Manson de 1969. Aunque muchos de los personajes de la película están basados ​​en personas reales, incluida la actriz. Sharon Tate, DiCaprio terminó interpretando al ficticio Rick Dalton, un actor vacilante que confía en su doble de dobles, interpretado por Brad Pitt.

Según los informes, el largometraje atrajo una ovación de pie de siete minutos después de su estreno en mayo de 2019 en el Festival de Cine de Cannes. Próximas películas “El diablo en la ciudad blanca” y más En 2015, se anunció que DiCaprio y Scorsese se asociarían nuevamente para trabajar en la adaptación cinematográfica de “El diablo en la ciudad blanca” de Erik Larson, en la que el actor interpretaría al asesino en serie del siglo XIX H.H. Holmes.

Entre otros muchos proyectos, algunos a través de su propia compañía de producción Appian Way, DiCaprio protagonizará a Leonardo da Vinci en una película basada en la biografía de Walter Isaacson sobre el artista y la próxima película biográfica sobre el presidente Theodore Roosevelt llamada “Roosevelt”.

Películas medioambientales y fundaciónes como lo reflejan sus discursos de Globe y Oscar, DiCaprio ha demostrado durante mucho tiempo su pasión por los problemas ambientales. En 2000, organizó una celebración del Día de la Tierra y entrevistó al ex presidente estadounidense Bill Clinton para un segmento de televisión sobre el calentamiento global.

DiCaprio también escribió, narró y produjo The 11th Hour, un documental ambiental que se lanzó en 2007, y estuvo muy involucrado en la producción del documental de 2016 “Before the Flood”, sobre el cambio climático.

El actor es uno de los fundadores de la Fundación Leonardo DiCaprio (LDF), una organización sin fines de lucro que apoya y concientiza sobre numerosas causas ambientales. También formó parte de las juntas directivas del Fondo Mundial para la Naturaleza, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y el Fondo Internacional para el Bienestar Animal.

En marzo de 2018, DiCaprio se desempeñó como productor ejecutivo de las docuserías de ocho partes de “The History Channel”, “The Frontiersman”, una mirada retrospectiva a los pioneros más emblemáticos de Estados Unidos que ayudaron a dar forma al país.

Vida personal y romances de Leonardo DiCaprio

Durante gran parte de su carrera, DiCaprio se ha encontrado en el centro de atención de los medios por su vida personal. Su relación intermitente con la supermodelo Gisele Bündchen fue forraje para revistas y sitios web de celebridades desde 2000 hasta 2005. DiCaprio luego salió con la modelo Bar Refaeli durante varios años. En 2011, estuvo brevemente vinculado a la actriz Blake Lively. Desde entonces, según los informes, ha salido con varias modelos, donde actualmente está de novio con la Modelo Camila Morrone de los cuales se han hablado en redes por su gran diferencia de edad entre ambos.

Redes Sociales de Leonardo DiCaprio

Instagram: @leonardodicaprio

Facebook: @LeonadoDiCaprio

