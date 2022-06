La licencia de conducir es un documento fundamental para cualquier conductor, ya sea en el Perú como en el mundo. ¿Ya tienes un vehículo o estás pensando comprar uno, pero todavía no cuentas con tu licencia de conducir? En esta nota te indicamos los pasos a seguir para poder tramitar este documento ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el ente encargado de su expedición.

El MTC informa en su portal que la primera licencia que se puede tramitar es la de Categoría A-I, necesaria para manejar autos tipo sedane, coupé, hatchback, convertibles, station wagon, SUV, Areneros, Pickup y furgones. “Es necesaria para obtener las demás licencias de Clase A”, indican.

La primera licencia de conducir tiene una vigencia de 10 años y al vencer el ciudadano necesita revalidarla. Su vigencia dependerá de las sanciones de tránsito que pueda tener, si es el caso. Para obtener otra licencia de conducir, además de la Categoría A-I, se debe solicitar una recategorización.

Requisitos para obtener la licencia

Ser mayor de 18 años.

Personas mayores de 16 años casadas o que tengan un título oficial que les permita ejercer una profesión u oficio, con plena capacidad de sus derechos civiles (de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Civil).

No estar privado por resolución judicial a conducir vehículos de transporte terrestre.

¿Qué necesito aprobar para tener licencia?

Para obtener una licencia de conducir necesitas cumplir el examen médico, examen de reglas de tránsito y examen de manejo.

¿Cómo rendir el examen médico?

El examen médico evalúa tu condición de salud y sirve para corroborar que estás apto para conducir un vehículo. Información relevante como el uso de anteojos, uso de audífonos medicados o tipo de sangre estará consignada en tu licencia de conducir.

El examen dura aproximadamente 2 horas y media. Recibirás distintos SMS en tu celular desde el inicio del examen y por cada prueba que realices con los códigos a presentar para ser registrado.

Los requisitos

DNI, carné de Extranjería, tarjeta de identidad, carné de solicitante o asilado (original y vigente en todos los casos).

En caso de contar con carné de extranjería, el Permiso Temporal de Permanencia, asilo o refugio, presentar fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

Lleva tu celular para poder recibir los SMS de inicio y fin de las pruebas durante el examen.

Los pasos

1. Reserva tu cita en el centro médico elegido: encuentra el centro médico autorizado por el MTC que más te convenga EN ESTE LINK y comunícate con ellos para reservar una cita.

2 Realiza el pago: el costo del examen depende del centro médico que visites, pero generalmente varía entre S/ 200 y S/ 400. Este es un rango de precios referencial y no lo fija el MTC.

3 Rinde el examen: pasarás por estas 5 pruebas, asegúrate de rendir todas. Te tomarán tu huella digital al inicio y fin de cada una de las pruebas.

-Medicina general: toma de presión, equilibrio, levantar pesas y una breve entrevista.

-Vista: te pedirán que leas unas letras de diversos tamaños. Si usas lentes, los necesitarás para pasar la prueba.

-Oído: te harán escuchar sonidos de ambos lados.

-Grupo de sangre: te tomarán una muestra de sangre del dedo para identificar tu tipo de sangre. Por más que ya lo sepas, deberás pasar igual por el procedimiento. No es necesario ir en ayunas.

-Examen psicológico: te pedirán dibujar objetos geométricos, resolver laberintos, contestar preguntas de personalidad y dibujar una persona. Incluye pensamiento lógico.

4 Registro de tu evaluación: una vez terminada la evaluación médica, el resultado se ingresará al sistema del MTC a través del identificador biométrico, con tu huella digital.

Si aprobaste tu examen médico, tendrás un plazo de 6 meses para rendir las siguientes evaluaciones: examen de conocimiento y examen de manejo.

¿Cómo rendir el examen de reglas de tránsito?

Se trata del examen que evalúa tus conocimientos sobre las reglas de tránsito, infracciones y sanciones, conducción eficiente, seguros contra accidentes, entre otros.

El examen dura máximo 40 minutos y tiene 40 preguntas para marcar. Necesitas un mínimo de 35 preguntas correctas para aprobar

Cabe señalar que a partir del 1 de enero de 2018, el curso de formación de conductores no es necesario ni reemplaza este examen para la obtención del primer brevete.

Requisitos

DNI, carné de extranjería, tarjeta de identidad, carné de solicitante o asilado (original y vigente en todos los casos).

Aprobar el examen médico.

En caso de contar con carné de extranjería, Permiso Temporal de Permanencia, asilo o refugio, presentar fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

Antes de iniciar, debes dar clic en la opción “Condiciones (Haz clic aquí)”, marcar ambas opciones que te aparecerán y dar clic en “Aceptar”, luego te solicitarán identificarte y podrás programar tu cita.

Debes haber pasado tu examen médico primero.

Programa tu cita AQUÍ

También puedes programarlo presencialmente en 4 pasos:

1 Prepárate antes de dar el examen

Deberás estudiar las reglas de tránsito para rendir tu examen. Puedes revisar el balotario de preguntas para el examen de reglas de tránsito EN ESTE LINK. Después de esto, tienes la opción de practicar en el simulacro de preguntas para la prueba de conocimientos EN ESTE LINK.

2 Programa tu cita

Puedes inscribirte y programar tu examen previamente, ya sea visitando las oficinas del Touring Automovil Club del Perú, ubicado en Av. César Vallejo 651, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., llamando al número (01) 611-9999 o por la web. Debes haber pasado tu examen médico primero.

3 Haz el pago para dar el examen

Realiza un pago único de S/ 58.48 para rendir los exámenes de reglas y manejo. Este precio es el oficial en Lima, pero puede variar en las diferentes regiones. Puedes pagar de cualquiera de las siguientes maneras incluso el mismo día de tu examen en:

Oficinas de Inscripción del Centro de Evaluación: podrás pagar en efectivo y en Lima con tarjeta Visa o Mastercard.

Banco Scotiabank: en Lima podrás encontrar una sede al lado de las oficinas de inscripción. Existe una comisión cobrada por el banco.

Banco BIF: podrás pagar solo en Lima. Existe una comisión cobrada por el banco.

4 Rinde el examen

Dirígete al Centro de Evaluación de tu Región (en Lima, el Touring y Automóvil Club del Perú, y en regiones, a cargo de la Dirección Regional de Transporte Terrestre del Gobierno Regional) para rendir el Examen de Reglas de Tránsito. Debes llegar a tu cita con 1 hora de anticipación. Además, recuerda que si no vas en la fecha programada, pierdes ese intento.

El examen dura máximo 40 minutos y tiene 40 preguntas para marcar. Necesitas un mínimo de 35 preguntas correctas para aprobar

En caso desapruebes el primer intento, tienes 2 intentos más. Para usarlos, tienes que esperar al día siguiente de tu primer examen. El resultado de tu evaluación se ingresará automáticamente al sistema del MTC a través del identificador biométrico, con tu huella digital. Este examen es necesario para poder dar tu examen práctico de manejo.

Debido al estado de emergencia que vivimos, solo se atenderá con cita la misma que podrás solicitar llamando al número (01) 611-9999 o por la página web.

¿Cómo rendir el examen práctico de manejo?

Este examen evaluará tus habilidades prácticas de conducir. Puedes realizar la prueba con un vehículo automático o uno mecánico.

Requisitos

DNI, carné de extranjería, tarjeta de identidad, carné de solicitante o asilado (original y vigente en todos los casos).

Aprobar el Examen de Reglas de Tránsito.

En caso de contar con carné de extranjería, Permiso Temporal de Permanencia, asilo o refugio, presentar fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

Los pasos

1 Programa tu cita:

En el caso de la región Lima, puedes programar tu examen previamente mediante la web del Touring Automóvil Club del Perú, o a través de la central telefónica (01) 615 9315 de lunes a sábado de 08:00 a. m. a 4:45 p. m. Este video tutorial explica los pasos para programar tu examen online, MÍRALO AQUÍ.

Otras regiones: dirígete al centro de evaluación de tu región la cual se encuentra a cargo de la Dirección Regional de Transporte Terrestre del Gobierno Regional.

2 Rinde tu examen

El día de tu cita, dirígete al centro de evaluación de tu región para dar el Examen de Manejo:

En Lima, la sede Conchán del Touring y Automóvil Club del Perú en la Av. Panamericana Sur km 21.5

En provincias, está a cargo de la Dirección Regional de Transporte Terrestre del Gobierno Regional.

Es recomendable que llegues a tu cita con 1 hora de anticipación. Además, recuerda que si no vas en la fecha programada, pierdes ese intento.

Recuerda que cuentas con 2 intentos en esta etapa. Para dar tu segundo intento deberás realizar una programación EN ESTE LINK. El resultado de tu evaluación será registrado automáticamente en el sistema del MTC, mediante el identificador biométrico con tu huella digital. Si aprobaste el examen, deberás programar tu cita para recoger tu licencia.

En Lima, puedes hacer un simulacro de la prueba de manejo. Puedes acercarte al centro de evaluación del Touring Automovil Club del Perú y solicitarlo. El simulacro incluye explicación de la ruta, calificación durante el simulacro y resultados de la práctica (no incluye vehículo).

El costo para la categoría particular es de S/ 15.00 y la categoría profesional es S/ 20.00. Para mayor información, comunícate al (01) 615 9315 o visitar la página web del Touring.

¿Cómo solicitar la emisión de mi licencia?

Asegúrate de haber aprobado el Examen Médico, el Examen de Reglas y el Examen de Manejo. Luego, deberás dirigirte al centro de emisión de licencias de tu región, donde podrás solicitar tu brevete ya sea físico o electrónico.

Los pasos:

1 Realiza el pago por derecho de emisión de licencia

El costo es de S/ 24.50 (este precio corresponde a la región Lima y puede variar en otras regiones). Se puede pagar en cualquier agencia del Banco de la Nación o en el Centro MAC Piura.

2 Dirígete al Centro de Emisión de Licencias

Ubica el que corresponda a tu región y dirígete a él, REVISA AQUÍ las direcciones a nivel nacional. Presenta los requisitos y solicita la emisión de tu licencia. Deberás llenar un formulario con tus datos personales y una declaración jurada de no estar suspendido o inhabilitado para conducir.

3 Recibe tu Licencia

Para que te entreguen tu licencia de conducir, deberás esperar un plazo máximo de 40 minutos. Una vez que te entreguen tu licencia de conducir, podrás usarla inmediatamente en la vía pública. Recuerda que la primera licencia que obtengas tendrá una vigencia de 10 años, luego necesitarás revalidarla.

¿Cómo obtengo una licencia electrónica y cuáles son sus ventajas?

Si vas a realizar el procedimiento para obtener una nueva licencia de conducir, revalidar, recategorizar u obtener un duplicado, puedes optar por el brevete electrónico y acceder a todas las ventajas que el MTC ha implementado con esta versión digital.

Si bien esta opción actualmente está disponible para Lima Metropolitana y Cajamarca, los conductores de todo el país que tengan una licencia física vigente de clase A pueden migrar a la versión electrónica, a través del trámite de duplicado mediante la página https://licencias.mtc.gob.pe/

Es importante precisar que no se puede tener la versión física y electrónica al mismo tiempo, por lo tanto, al cambiar hacia el brevete virtual, el físico perderá su vigencia.

El procedimiento para emitir una licencia electrónica es totalmente on line, es decir, una vez que hayas aprobado el examen médico, de conocimientos y de conducción no deberás acudir a ningún establecimiento para recoger tu título habilitante. Con la nueva automatización del trámite digital puedes obtener tu brevete el mismo día que lo solicitas, sin salir de tu casa y sin “tramitadores”.

Mira el siguiente tutorial para hacerlo: https://www.facebook.com/MTC.Peru/videos/367373744831186

Los beneficios del brevete electrónico

Uno de ellos es su valor. Solo cuesta S/ 6.80.

Si tienes un brevete físico y lo extravías vas a tener que hacer el trámite que corresponda, esperar los tiempos establecidos y hacer colas para que el MTC o un gobierno regional te emita un nuevo plástico. En cambio con la licencia digital tú mismo puedes descargar el archivo de manera instantánea todas las veces que lo necesites y gratis (siempre que tu título habilitante se mantenga vigente”.

No recibirás multas por olvidar el brevete. El MTC ha establecido que a los conductores que cuentan con la licencia de conducir electrónica no se les aplica la falta G58, con la que se sanciona al usuario que no presente su brevete ante el policía que lo interviene. Ello se debe a que el agente o fiscalizador puede corroborar a través del Portal Único del Conductor (https://puc.mtc.gob.pe/) si el conductor posee un brevete digital vigente, con solo ingresar el número del DNI.

Con el brevete electrónico puedes solicitar el permiso internacional de conducir en el Touring. Si viajas a Estados Unidos u otro país de América (con excepción de Canadá y Chile) debes elegir el permiso interamericano; y si viajas a cualquier otro país, debes pedir el permiso internacional que tendrá validez por un año.

Puedes descargar el brevete virtual en tu celular, tableta, laptop, almacenarlo en tu correo electrónico o compartir el documento digital con tus familiares más cercanos en caso de emergencia.