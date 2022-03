Sin duda, cuando hablamos de marcas que generan nostalgia y nos remontan a momentos entrañables de nuestras vidas, hablamos de Reebok. La marca deportiva revive hoy una campaña que lanzó en 1984 llamada “Because Life is Not a Spectator Sport”.

Para este 2022 y después de casi 40 años, Reebok recupera esta premisa para animar a las personas a ser protagonistas de su propia historia y de lo que realmente les apasiona, cómo diseñar, hacer deporte, bailar, emprender o desempeñar cualquier rol que los haga realmente felices.

“Life is Not a Spectator Sport” (“La vida no es un deporte para espectadores”, en español) es la nueva y audaz campaña que inspira a los consumidores a encontrar y perseguir su propósito, celebrar su individualidad y convertirse en participantes activos en el mundo que los rodea.

Con este mensaje, la marca lanza su campaña más importante del año, en la que experimenta un emocionante reencuentro con sus orígenes vinculados al deporte, la moda y el arte.

Asimismo, para esta campaña, se han seleccionado diferentes personajes en todo el mundo que, con su vida y acciones, representan el mensaje de no ser solo espectadores.

En nuestro país, la elegida para encabezar la campaña y llevar este mensaje es la publicista, modelo y activista afroperuana Natalia Barrera. Ella es la creadora del blog “Una chica afroperuana”, con él que busca desterrar estereotipos vinculados al racismo en el Perú. También, se desempeña como directora de arte y especialista en diseño gráfico.

Natalia es un ejemplo claro de que en la vida no basta con ser un espectador y mirar de lejos lo que pasa sin tomar acción. Además, se ha convertido en la voz de las personas afrodescendientes, defendiendo y criticando situaciones que se normalizan en las redes sociales día a día.

En relación al mensaje de esta campaña, Mariano León, Gerente de Marketing de Reebok Perú, resaltó lo siguiente: “Para nosotros el mensaje de esta campaña se vuelve tangible a través de nuestros auspiciados y consumidores. ‘Life is Not a Spectator Sport’ nos invita a salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a dar el primer paso, queremos que el mundo sea protagonista de su propia vida y por eso queremos continuar incentivando a las personas a explorar sus talentos, sueños y propósitos.”, comentó el líder de la marca.

Para conocer más de esta campaña y su importante mensaje puedes visitar las redes sociales oficiales de Reebok Perú y su portal web www.reebok.pe.

"Life is Not a Spectator Sport” inspira a los consumidores a perseguir sus sueños y luchar por ellos. (Foto: Reebook)