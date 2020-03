A pesar de que se han tomado las medidas necesarias para prevenir el contagio o propagación del coronavirus como evitar saludar de mano o beso, estornudar tapándose la boca, no asistir a reuniones donde hay aglomeración de gente, entre otros, existe otra manera en la que el virus podría viajar y llegar a varias personas. Estamos hablando de los automóviles, muy necesarios para trasladarnos a nuestros hogares, centros de trabajo o cualquier otro lugar.

De acuerdo con una publicación de La Opinión, el COVID-19 puede vivir hasta nueve días en el interior de los autos, por lo que muchos podrían contagiarse durante un viaje corto o largo por las calles o carreteras.

Con el propósito de evitar que alguien se contagie, el portal China Xinhua compartió un video en el que da a conocer la forma cómo debes desinfectar tu vehículo en tiempos de coronavirus. Así que presta mucha atención.

Limpieza del carro para no contagiarse de coronavirus

LIMPIAR EL AUTO EN ÉPOCAS DEL COVID-19

Si en caso trasladas a una persona con condiciones de salud desconocidas o síntomas sospechosos, sigue las siguientes recomendaciones.

SI VIAJA CON PASAJEROS

Durante el viaje

Abre las ventanas para su ventilación. Use todo el tiempo su mascarilla. Mantenga una distancia adecuada de los pasajeros. No encienda el aire acondicionado.

Después del trayecto

Elige un desinfectante a base de cloro para limpiar centro del vehículo como volante, asiento, manijas de las puertas, ventanas, entre otros. Después de realizar la limpieza, lávese y desinfecte sus manos.

Tener un desinfectante en el carro es importante para hacer una limpieza total (Foto: Freepik)

SI VIAJAS SOLO

Si eres de las personas que se traslada solo en su unidad, también debes tener especial cuidado. No por ser el único que va en el vehículo, no creas que no corres ningún riesgo. Por ello, La Opinión da algunos tips.

Lávate las manos antes de entrar. Una vez dentro, aplica desinfectante sobre una tela o papel y pásalos sobre el volante, la palanca de cambios, el freno, perilla de volumen de la radio, las manijas de las puertas, el cinturón de seguridad, los comandos de aire y las luces. Tras ello, desinfecta tus manos con alcohol o gel antibacterial. Evita toser y/o estornudar abiertamente en el auto. Menos lo hagas sobre tus manos, pues después tendrás que tocar cualquier parte de tu unidad. Para ello usa un pañuelo, papel desechable o cubriéndote con tu brazo.

Se recomienda pasar desinfectante a los objetos que usa el conductor (Foto: Freepik)

Según National Center for Biotechology de Estados Unidos, la mayor zona de riesgo en un auto para ser infectada es el volante, pues aquí se alojan virus, microorganismos y bacterias.