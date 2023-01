¿Cómo y dónde mirar el Benidorm Fest 2023 en directo online? El evento musical de gran trayectoria dio inicio el fin de semana, siendo el preludio del representante de España en Eurovisión. En ese contexto, aquí te contamos todos los detalles que debes saber para seguir en vivo por TV, móvil o cualquier dispositivo tecnológico, a través de los links que te brindamos a continuación. Además, los participantes, precio para verlo en directo, días de emisión y mucho más.

El Festival Internacional de la Canción de Benidorm, conocido hasta 2003 como Festival Español de la Canción de Benidorm, y llamado desde 2022 Benidorm Fest, es un certamen musical anualmente organizado en la ciudad de Benidorm (Alicante, España) cada julio entre 1959 y 2006.

El formato consta de dos semifinales y una final, donde se van eliminando concursantes en función de las valoraciones del jurado y del público. Las puntuaciones las realizan los votantes (el jurado, el televoto y el voto demoscópico) y en total se reparten 520 puntos.

¿Dónde mirar, Benidorm Fest 2023 en directo por TV y online?

La primera semifinal del 31 de enero se podrá mirar vía RTVE a partir de las 21:40 horas, presentado por Jordi Cruz y Xuxo Jones para descubrir a los nueve primeros concursantes que compiten por llegar a la final. De la gala de hoy saldrán cuatro ganadores, que pasarán a la siguiente fase y competirán por llegar a Eurovisión 2023.

El 2 de febrero a las 21.40 será la segunda semifinal, de la cual también surgirán cuatro ganadores. El resultado son ocho finalistas que competirán por representar a España en Eurovisión el día 4 de febrero en RTVE a las 21.30 en la final del Benidorm Fest.

¿Cómo ver RTVE Play, Benidorm Fest en directo online?

Puedes disfrutar de RTVE Play entrando en rtve.es/play o rtve.es/play/radio, descargándote la RTVE Play app, disponible para Android e iOS, o accediendo a la versión para televisiones conectadas y HbbTV. Cabe mencionar que la plataforma cuenta con una versión de pago con una mayor variedad de contenidos, RTVE Play+. Su precio mensual es de 4,99€.

¿Cómo puedo ver RTVE Play desde mi TV? Para acceder a RTVE a la carta simplemente debes conectarte a su página web o usar la aplicación gratuita de RTVE a la carta. No es necesario registrarse para acceder a los contenidos, pero en caso de hacerlo tendrás ciertos servicios extra: Crear una lista de reproducción con el contenido que quieras.

¿Cuáles son las fechas confirmas para ver, Benidorm Fest 2023?

El festival español , Benidorm Fest 2023, se celebrará en cuatro días diferentes: el domingo 29 de enero es el Opening en el Benidorm Palace, el martes 31 de enero la primera semifinal y el jueves 2 de febrero la segunda seminifinal. Si estás totalmente interesado de ver el evento principal, no puedes perderte lo que sucederá este sábado 4 de febrero, donde será la gran final que decidirá nuestro próximo candidato para Eurovisión 2023.

Precios y entradas del Benidorm Fest 2023

Para ver el Benidorm Fest en directo, te contamos cuáles son los precios de las entradas. Cabe destacar que han batido récords y se agotaron en solo 37 segundos desde su lanzamiento, así que solo nos queda verlo por televisión cuando se emita.

Para la primera seminifinal salieron el 7 de noviembre, para la segunda semifinal el 11 de noviembre y para la gran final el 14 de noviembre. Había solo 1000 entradas a la venta para cada gala que costaron 30 euros en las semifinales y 40 euros en la gran final.

Quiénes son los jurados de Benidorm Fest 2023

Aunque Nacho Cano finalmente no formará parte del jurado de Benidorm Fest 2023 debido a que está con los preparativos para Malinche, ocho profesionales de la música nacionales e internacionales sí se darán cita en este previo a Eurovisión.

El representante de Suecia en 1992 y miembro del equipo de producción de Eurovisión Christer Björkman, la jefa de la delegación de Eurovisión Israel Tali Eshkoli, la jefa de la delegación de Eurovisión Italia Nicola Caligioire, la representante de Reino Unido en Eurovisión 1997 Katrina Leskanich, el fundados de Wiwiblogs y presentador de la BBC William Lee Adams, la representante de España en Eurovisión 1989 y directora de las primeras ediciones de Operación Triunfo Nina, la directora de El último hogar Irene Valiente y Juan José Santana, compositor y presidente de OGAE.

Las 18 canciones candidatas en Benidorm Fest 2023

Ya se han presentado a los 18 participantes en Benidorm Fest 2023. Cabe resaltar que existe una gran variedad de personas, mucho de ellos exconcursantes de Operación Triunfo como Agoney con Quiero Arder, Famous con La Lola o Alfred García con Desde que tú estás, que ya fue a Eurovisión 2018. Aquí, te dejamos la lista de las 18 canciones que participarán en el Benidorm Fest 2023.

Agoney - Quiero arder : El canario se hizo famoso en España tras su paso por Operación Triunfo en la edición de 2017 y ya se ha convertido en el favorito del público para ir a Eurovisión 2023 con este temazo. Viene de Tenerife y podría ser el representante nacional en el concurso musical europeo.

Alfred - Desde que tú estás : Alfred quiere regresar al escenario eurovisivo. Ya lo hizo en 2018 en Lisboa, de la mano de su compañera de Operación Triunfo Amaia. Ahora vuelve a probar suerte en solitario con esta canción, una balada romántica escrita por él mismo.

Famous - La Lola : El ganador de Operación Triunfo 2018 llevaba tiempo desaparecido. Ahora regresa a los escenarios españoles con un temazo súper bailable, con unos bailes montados por el mismísimo coreógrafo de Lola Índigo. Promete efecto Chanel, amigas.

Alice Wonder - Yo quisiera : La cantante indie madrileña Alicia Climent, artísticamente conocida como Alice Wonder, traerá a Eurovisión un tema muy alternativo titulado Yo Quisiera. Solo tiene 23 años y aunque no está en el podium de favoritos, poco a poco va ganando adeptos de cara al festival europeo.

Blanca Paloma – Eaea : La cantante más veterana del Benidorm Fest, que ya participó en el certamen de 2021 con otro de sus temas. Natural de Elche, esta joven de 33 años podría coronarse como la favorita para ir a Liverpool 2023 gracias

Fusa Nocta - Mi familia

Sofía Martín – Tuki

José Otero - Inviernos en Marte

Karmento - Quiero y duelo

Mergara – Arcadia

Meler - No nos moverán

Raky Ripper – Tracción

Siderland - Que esclati tot

Sharonee – Aire

Aritz Aren – Flamenco

E’Femme - Uff!

Twin Melody – Sayonara

Vicco - Nochentera

Orden de actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2023

En esta primera semifinal cantarán Sharonne, Agoney, Aritz, Megara, Alice Wonder, Meler, Fusa Nocta, Sofia Martín y Twin Melody. Este es el orden: