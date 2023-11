Las alarmas en la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encendieron ante el colapso de varios hospitales de China a causa de una misteriosa neumonía infantil, que va dejando a su paso a muchos menores internados. Ante la preocupación que ha generado, te contamos lo que se sabe sobre este brote.

Cabe señalar que el pasado 13 de noviembre, la Comisión Nacional de Salud de China había informado en una conferencia de prensa sobre un aumento de enfermedades respiratorias.

LO QUE DEBES SABER DE LA MISTERIOSA NEUMONÍA INFANTIL EN CHINA

De acuerdo con un informe del Programa de Monitoreo de Enfermedades Emergentes (ProMED), el 19 de noviembre de 2023 se registraron grupos de neumonía no diagnosticada en niños en el norte de China, específicamente en Beijing y la ciudad de Liaoning, que están a 800 kilómetros de distancia.

Esto ha llevado a que el nivel de ausentismo en las escuelas se incremente; es más, cuando se conoce que un estudiante está enfermo, se suspenden las clases por una semana. A todo esto, se suma que el invierno podría contribuir con la propagación del mal, informó desde Beijing Katrina Yu, corresponsal de Al Jazeera.

Los niños y sus padres esperan en un área ambulatoria de un hospital infantil en Beijing el 23 de noviembre de 2023 (Foto: Jade Gao / AFP)

Por su parte, el director del Instituto Genético del University College de Londres, Francois Belloux, explicó el panorama que tiene respecto a la “neumonía no diagnosticada en niños en China”. “Soy consciente de que no ha surgido ninguna evidencia nueva ya que eso me obligaría a actualizarla”, escribió en su cuenta X el 22 de noviembre de 2023.

El especialista menciona que China estaría pagando una “deuda de inmunidad” tras el confinamiento “que debe haber reducido la circulación de bacterias respiratorias y, por tanto, disminuida la inmunidad a las bacterias endémicas”.

Asimismo, indicó, de acuerdo con los datos que maneja, que “no hay razón para sospechar la aparición de un nuevo patógeno”, por lo señaló que Mycoplasma pneumoniae sería la fuente de la mayoría de los casos y una bacteria que normalmente afecta a los niños más pequeños, que en sí es “bastante inofensiva”.

Otra menor con la misteriosa neumonía infantil se encuentra en hospital a la espera de atención (Foto: Francois Belloux / X)

Para Laith Abu-Raddad, profesor de política e investigación sanitaria en Weill Cornell Medicine en Qatar, aunque existe la posibilidad de la presencia de un nuevo patógeno, el brote también podría deberse a “un patógeno existente pero recientemente mutado con características y gravedad modificadas”, precisa el informe del (ProMED).

LOS SÍNTOMAS QUE HAN PRESENTADOS LOS NIÑOS EN CHINA

Entre los síntomas inusuales de la misteriosa neumonía infantil están inflamación de los pulmones y fiebre alta, pero sin tos u otros síntomas relacionados con la gripe.

Debido a ello, la OMS pidió a la población tomar medidas de protección para evitar el contagio en más menores.