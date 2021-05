Este lunes 17 y martes 18 de mayo, Depor retribuye tu fidelidad con los mejores premios. Todo lo que tienes que hacer es comprar tu diario ‘papá' como siempre, ya que en la central saldrá una cartilla (que será una simulación de un campo de fútbol con 11 jugadores) en las que habrán cinco zonas: defensiva (incluido el arquero y los defensas), volantes defensivos, volantes ofensivos, extremos y delanteros. Completas las zonas y ganas. ¡Así de simple!

Lo que tienes que hacer para participar es estar pendiente este lunes 17 y martes 18 de mayo, donde encontrarás gratis en tu diario la cartilla (en la central). Desde ese lunes 17 hasta el sábado 22, también reclama de forma gratuita loss cards en tu quiosco o a tu ‘canilla’ de siempre. Ojo, los cards serán caricaturas de los futbolistas, las cuales tendrán un código impreso. ¡Esto es muy importante!

Tienes que buscar las cards cuyo código coincida con el código de las cartillas, para así ir pegándolos en tu campo de fútbol. ¿Cómo es esto? Ejemplo, me toca un Renato Tapia con código 1, pero en mi cartilla no hay ese código. Así que tengo que seguir buscando un Renato Tapia cuyo código coincida con el que aparece en la cartilla que tengas a mano.

Grandes premios

Los 11 de Depor: arma la zona ganadora y llévate premiazos. (Foto: Edición Depor)

No es necesario completar toda la cartilla para recibir uno de los premiazos de Depor. Solo deberás completar una de la zonas para ganar el premio que le corresponde. Es decir, la entrega de los premios será por completar específicamente una de las zonas. Ejemplo: si completas la zona defensiva, ganarás una gift card de 100 soles. Pero eso no es lo único. Si lo que completas es la zona de volante defensivos, ganarás un Apple Watch; volantes ofensivos, Go PRO; zona de extremos, un Play Station 5; y zona de delanteros, una computadora gamer.

Serán 1000 gift cards, dos Apple Watch, dos Go Pro, una PS5 y una computadora gamer. La promoción será por tres semanas desde este lunes 17 de mayo. Cada semana habrá una actualización de las cartillas. Esta primera semana, comenzamos con el 11 de la Copa América. ¡No pierdas tu tiempo y anda este lunes temprano a conseguir tu cartilla y tus primeras cards para ganar los premiazos de Depor!